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Нацбанк переглянув облікову ставку — деталі рішення

26 жовтня 2023 14:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Облікова ставка в Україні — Нацбанк ухвалив важливе рішення
Будівля НБУ. Фото: Bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) вкотре за рік переглянули ключову відсоткову ставку. 26 жовтня 2023 року регулятор знизив облікову ставку на 4% — до 16% річних.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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Деталі рішення Нацбанку

Як зазначають у пресслужбі, правління НБУ підтримало рішення з 27 жовтня опустити облікову ставку до рівня 16%, зрівнявши зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт.

Водночас ставки за іншими операціями Нацбанку з фінустановами встановлені наступним чином:

  • ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме обліковій ставці плюс 4 відсоткових пункти (в.п.), тобто 20%;
  • ставка за кредитами рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 6 в.п., 22%.

"Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними", — наголошує регулятор.

Варто зауважити, що близько півтора місяця тому, 15 вересня, Нацбанк знизив облікову ставку на 2% — до 20% річних.

Облікова ставка є орієнтиром вартості грошей в економіці. Йдеться про відсоток, не нижче якого Національний банк надає кредити комерційним фінустановам. Своєю чергою, від цього залежить вартість кредитів в економіці — відсотки, під які банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку жовтня Україна перейшла до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Так, НБУ продовжує реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Також ми писали, що експерти розповіли про головні загрози від надходження в Україну меншого обсягу валюти. Із середини літа 2023 року Національний банк почав звітувати про збільшення дефіциту платіжного балансу.

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