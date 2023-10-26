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Нацбанк пересмотрел учетную ставку — детали решения

26 октября 2023 14:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Учетная ставка в Украине — Нацбанк принял важное решение
Здание НБУ. Фото: Bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) в очередной раз за год пересмотрели ключевую процентную ставку. 26 октября 2023 года регулятор снизил учетную ставку на 4% — до 16% годовых.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Детали решения Нацбанка

Как отмечают в пресс-службе, правление НБУ поддержало решение с 27 октября опустить учетную ставку до уровня 16%, сравнив со ставкой по депозитным сертификатам овернайт.

В то же время ставки по другим операциям Нацбанка с финучреждениями установлены следующим образом:

  • ставка по трехмесячным депозитным сертификатам будет равна учетной ставке плюс 4 процентных пункта (п.п.), то есть 20%;
  • ставка по кредитам рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 6 п.п., 22%.

"Итак, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными", — подчеркивает регулятор.

Следует отметить, что около полутора месяца назад, 15 сентября, Нацбанк снизил учетную ставку на 2% — до 20% годовых

Учетная ставка является ориентиром стоимости денег в экономике. Речь идет о проценте, не ниже которого Национальный банк предоставляет кредиты коммерческим финучреждениям. В свою очередь от этого зависит стоимость кредитов в экономике — проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты населению и бизнесу.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале октября Украина перешла к режиму управляемой гибкости обменного курса. Так, НБУ продолжает реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Также мы писали, что эксперты рассказали о главных угрозах поступления в Украину меньшего объема валюты. С середины лета 2023 года Национальный банк начал отчитываться об увеличении дефицита платежного баланса.

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