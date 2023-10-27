Курс валют на 27 жовтня — скільки коштують долар, євро та злотий

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні офіційний курс, встановлений на п'ятницю, 27 жовтня, знизився. Регулятор знову опустив долар та євро на декілька копійок.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

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Відповідно до офіційних даних Національного банку:

долар коштує 36,51 грн (-0,02);

євро — 38,47 грн/євро (-0,14);

злотий — 8,61 грн/PLN (-0,00).

Курс валют у банках

На готівковому ринку американська валюта дещо подорожчала. У середньому коштує 37,91 грн. У купівлі — 37,39 грн (+0,02), в продажу — 38,02 (+0,02). Євро коштує у купівлі 39,67 грн (-0,05), у продажу — 40,58 грн (-0,07).

Курс долара у провідних українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар теж змінився за добу і коштує: у купівлі — 37,87 грн(-0,01), у продажу — 37,95 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 40,15 грн (-0,05), у продажу — 40,34 грн (-0,06).

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Нагадаємо, в Україні вкотре за рік переглянули ключову відсоткову ставку. 26 жовтня 2023 року НБУ знизив облікову ставку з 20% до 16% річних.

Також ми писали, що на початку жовтня Україна перейшла до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Так, НБУ продовжує реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.