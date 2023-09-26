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В Украине дешевеют доллар и евро: курс валют на 27 сентября

26 сентября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 27 сентября — в Украине подешевели доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на среду, 27 сентября. Согласно ему, евро стоит 38,72 грн/евро (-0,05), доллар неизменный — 36,56 грн.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.

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По данным Нацбанка, цена евровалюты в продаже — 39,11 грн/евро (-0,04), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,17 грн (-0,10). В покупке — 37,57 грн (0,00), в продаже — 38,28 (-0,02). Евро стоит в покупке 40,16 грн (-0,17), в продаже — 41,08 (-0,14) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Правэксбанк — 37,65 грн — 38,25 грн (+0,05);
  • Кредобанк — 37,87 грн (-0,04) — 38,39 грн (-0,10);
  • ТАСкомбанк — 37,40 грн (-0,04) — 38,25 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 37,65 грн — 38,30 грн;
  • Sense bank — 37,50 грн (+0,05) — 38,10 грн;
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн (+0,30) — 37,95 грн (+0,40).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,11 грн (-0,09), в продаже — 38,25 (-0,07). Цена евро в покупке — 40,65 грн (-0,20), в продаже — 40,93 (-0,17).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в октябре 2023 года на наличном рынке может подорожать американская валюта. Доллар может достичь отметки в 40 грн/$.

Также мы писали, что НБУ за последнюю неделю ослабил поддержку курса гривны. Продал гораздо меньшую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке.

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