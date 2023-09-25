Курс валют на 26 вересня — на ринку чергові коливання

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 26 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі коштує 38,78 грн/євро (-0,21), долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара та євро на 26 вересня

За інформацією Нацбанку, ціна євровалюти у продажу — 39,15 грн/євро (-0,21), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,27 грн. У купівлі — 37,57 грн (+0,02), в продажу — 38,29 (0,00). Євро коштує у купівлі 40,34 грн (+0,01), у продажу — 41,21 (+0,03) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

Укрсиббанк — 37,40 грн (+0,15) — 38,00 грн (+0,15);

Укргазбанк — 37,55 грн — 38,30 грн (-0,25);

Ощадбанк — 37,60 грн — 38,45 грн;

Sense bank — 37,50 грн (-0,10) — 38,10 грн;

Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,20 грн (+0,10), у продажу — 38,32 (+0,06). Ціна євро у купівлі — 40,85 грн, в продажу — 41,10.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки відзвітували про рекордні за всю історію незалежності країни прибутки. Зокрема, за вісім місяців дохід фінустанов сягнув 95,1 млрд грн.

Також ми писали, що НБУ за останній тиждень послабив підтримку курсу гривні. Продав значно меншу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку.