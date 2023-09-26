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В Україні дешевшають долар та євро: курс валют на 27 вересня

26 вересня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 27 вересня — в Україні подешевшали долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на середу, 27 вересня. Відповідно до нього, євро коштує 38,72 грн/євро (-0,05), долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара та євро на 27 вересня

За даними Нацбанку, ціна євровалюти у продажу — 39,11 грн/євро (-0,04), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,17 грн (-0,10). У купівлі — 37,57 грн (0,00), в продажу — 38,28 (-0,02). Євро коштує у купівлі 40,16 грн (-0,17), у продажу — 41,08 (-0,14) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Правексбанк — 37,65 грн — 38,25 грн (+0,05);
  • Кредобанк — 37,87 грн (-0,04) — 38,39 грн (-0,10);
  • ТАСкомбанк — 37,40 грн (-0,04) — 38,25 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 37,65 грн — 38,30 грн;
  • Sense bank — 37,50 грн (+0,05) — 38,10 грн;
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн (+0,30) — 37,95 грн (+0,40).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,11 грн (-0,09), у продажу — 38,25 (-0,07). Ціна євро у купівлі — 40,65 грн (-0,20), в продажу — 40,93 (-0,17).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у жовтні 2023 року на готівковому ринку може подорожчати американська валюта. Долар може досягнути позначки у 40 грн/$.

Також ми писали, що НБУ за останній тиждень послабив підтримку курсу гривні. Продав значно меншу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку.

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