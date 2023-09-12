Курс валют на 12 сентября — в Украине подешевел доллар

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 12 сентября. Согласно ему, евро в покупке вырос на четыре копейки, до 39,27 грн/евро, а доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара и евро 12 сентября

По информации НБУ, стоимость европейской валюты в продаже — 39,64 грн/евро (+0,04), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар в среднем почти не изменился: стоит 37,97 грн (-0,01). В покупке подешевел до 37,46 грн (-0,01), в продаже — 38,19 (0,00). Евро стоит в покупке 40,26 грн (+0,02), в продаже — 41,23 (+0,02) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн — 37,90 грн;

Укрэксимбанк – 37,40 грн (-0,05) — 38,20 грн (-0,05);

Укрсиббанк — 37,40 грн (+0,05) — 38,15 грн (+0,05);

ОТПбанк — 37,85 грн — 38,85 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,35 грн;

ТАСкомбанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,25 грн (-0,15);

Sense bank — 37,60 грн — 38,10 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,90 грн (-0,10), в продаже — 38,05 (0,00 грн). Евро в покупке — 40,80 грн (+0,10), в продаже — 41,00 (+0,05).

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Что еще стоит знать

Напомним, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд гривен чистого дохода.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.