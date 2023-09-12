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В Україні дешевшає долар: курс валют на 12 вересня

12 вересня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 12 вересня — в Україні подешевшав долар
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 12 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі зріс на чотири копійки, до 39,27 грн/євро, а долар залишається незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара та євро 12 вересня

За інформацією НБУ, вартість європейської валюти у продажу — 39,64 грн/євро (+0,04), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар у середньому майже не змінився: коштує 37,97 грн (-0,01). У купівлі — 37,46 грн (-0,01), в продажу — 38,19 (0,00). Євро коштує у купівлі 40,26 грн (+0,02), у продажу — 41,23 (+0,02) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
  • Укрексімбанк — 37,40 грн  (-0,05) — 38,20 грн (-0,05);
  • ОТПбанк — 37,85 грн — 38,85 грн (-0,05);
  • Укрсиббанк — 37,40 грн (+0,05) — 38,15 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,35 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,25 грн (-0,15);
  • Sense bank — 37,60 грн — 38,10 грн (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,90 грн (-0,10), у продажу — 38,05 (0,00 грн). Євро у купівлі — 40,80 грн (+0,10), у продажу — 41,00 (+0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

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