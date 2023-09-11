Курс валют на 12 сентября — доллар в обменниках снова дешевеет

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 12 сентября. Согласно ему, евро в покупке повысился на четыре копейки, до 39,27 грн/евро, доллар неизменный — 36,56 грн/евро.

Об этом свидетельствуют данные на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара и евро 12 сентября

По информации НБУ, стоимость европейской валюты в продаже — 39,64 грн/евро (+0,04), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар почти не изменился: в среднем стоит 37,97 грн. В покупке — 37,43 грн (-0,01), в продаже — 38,18 (0,00). Евро стоит в покупке 40,26 грн (+0,02), в продаже — 41,23 (+0,02) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн — 37,90 грн;

Укрэксимбанк — 37,40 грн (-0,05) — 38,20 грн (-0,05);

Укрсиббанк — 37,40 грн (+0,05) — 38,15 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,35 грн;

ТАСкомбанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,25 грн (-0,15);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,95 грн (+0,15), в продаже — 38,05 (+0,10 грн). Евро в покупке — 40,80 грн (+0,10), в продаже — 41,00 (+0,05).

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Что еще стоит знать

Напомним, в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.