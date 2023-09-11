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В обмінниках дешевшає долар: курс валют на 12 вересня

11 вересня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 12 вересня — долар в обмінниках знову дешевшає
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 12 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі підвищився на чотири копійки, до 39,27 грн/євро, долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному порталі Нацбанку.

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Курс долара та євро 12 вересня

За інформацією НБУ, вартість європейської валюти у продажу — 39,64 грн/євро (+0,04), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар майже не змінився: у середньому коштує 37,97 грн. У купівлі — 37,43 грн (-0,01), в продажу — 38,18 (0,00). Євро коштує у купівлі 40,26 грн (+0,02), у продажу — 41,23 (+0,02) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
  • Укрексімбанк — 37,40 грн  (-0,05) — 38,20 грн (-0,05);
  • Укрсиббанк — 37,40 грн (+0,05) — 38,15 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,35 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн (-0,10) — 38,25 грн (-0,15);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,95 грн (+0,15), у продажу — 38,05 (+0,10 грн). Євро у купівлі — 40,80 грн (+0,10), у продажу — 41,00 (+0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

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