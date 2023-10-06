Укрпочта снизит тарифы — какие услуги будут стоить дешевле

Посылка "Укрпочты". Фото: google.com

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" планирует ввести очередные тарифные изменения. Некоторые услуги в скором времени будут стоить дешевле.

Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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Детальнее о снижении тарифов

По словам руководителя Укрпочты, украинцы начнут платить меньше за отправку посылок в некоторые страны, с которыми удалось договориться о снижении тарифов.

"Некоторые ближайшие друзья Украины подписали с нами соглашения о снижении тарифов на международную отправку для украинцев", — написал Смилянский в сообщении.

Он уточнил, что на почтовом конгрессе 191 страна Всемирного почтового союза поддержала Украину и создала Фонд солидарности с целью возобновления разрушенной войной украинской почтовой инфраструктуры.

"Теперь мы сможем еще более эффективно восстанавливать пострадавшие почтовые отделения и инфраструктуру", — подчеркнул чиновник.

Обновленные цены на международные отправления

Ранее Укрпочта снизила минимальный уровень тарифов международных отправлений. Теперь клиенты почтового оператора посылают посылки стоимостью 250 грн по услуге "Мелкий пакет PRIME".

Однако цены распространяются только на те посылки, вес в которых не больше 250 граммов.

Также Украина и Канада договорились снизить тарифы на почтовые отправления на 20%. Подобные соглашения запланированы с Великобританией и Соединенными Штатами.

Больше об Укрпочте

Напомним, в Украине стартовал экспериментальный проект по выплате международным почтовым переводом АО "Укрпочта" пенсий и финансовой помощи получателям, временно находящимся за пределами страны.

Укрпочта решила более тщательно проверять посылки своих клиентов. Это необходимо для того, чтобы избежать отправки запрещенных предметов. К тому же, ужесточились требования к упаковке и документам.