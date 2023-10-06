Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Укрпошта планує чергові зміни: ціни на деякі послуги знизять arrow

Укрпошта планує чергові зміни: ціни на деякі послуги знизять

6 жовтня 2023 11:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Укрпошта знизить тарифи — які послуги будуть коштувати дешевше
Посилка Укрпошти. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" планує запровадити чергові тарифні зміни. Деякі послуги незабаром коштуватимуть дешевше.

Про це розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Читайте також:

Детальніше про зниження тарифів

За словами керівника Укрпошти, українці почнуть платити менше за відправлення посилок у деякі країни, з якими вдалося домовитися про зниження тарифів.

"Деякі найближчі друзі України підписали з нами угоди про зниження тарифів на міжнародне відправлення для українців", — написав Смілянський у повідомленні.

Він уточнив, що на поштовому конгресі 191 країна Всесвітнього поштового союзу підтримала Україну та створила Фонд солідарності з метою поновлення зруйнованою війною української поштової інфраструктури.

"Тепер ми зможемо ще ефективніше відновлювати постраждалі поштові відділення та інфраструктуру", — наголосив посадовець.

Оновлені ціни на міжнародні відправлення

Раніше Укрпошта знизила мінімальний рівень тарифів міжнародних відправлень. Тепер клієнти поштового оператора надсилають посилки вартістю 250 грн за послугою "Дрібний пакет PRIME".

Проте ціни поширюються тільки на ті пакунки, вага в яких не більша 250 грамів.

Також Україна й Канада домовилися зменшити тарифи на поштові відправлення на 20%. Подібні угоди заплановані із Британією та Сполученими Штатами.

Більше про Укрпошту

Нагадаємо, в Україні стартував експериментальний проєкт з виплати міжнародним поштовим переказом АТ "Укрпошта" пенсій та фінансової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами країни.

Укрпошта вирішила ретельніше перевіряти посилки своїх клієнтів. Це потрібно для того, щоб уникнути відправки заборонених предметів. До того ж, посилили вимоги до упаковки та документів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз