Укрпошта знизить тарифи — які послуги будуть коштувати дешевше

Посилка Укрпошти. Фото: google.com

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" планує запровадити чергові тарифні зміни. Деякі послуги незабаром коштуватимуть дешевше.

Про це розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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Детальніше про зниження тарифів

За словами керівника Укрпошти, українці почнуть платити менше за відправлення посилок у деякі країни, з якими вдалося домовитися про зниження тарифів.

"Деякі найближчі друзі України підписали з нами угоди про зниження тарифів на міжнародне відправлення для українців", — написав Смілянський у повідомленні.

Він уточнив, що на поштовому конгресі 191 країна Всесвітнього поштового союзу підтримала Україну та створила Фонд солідарності з метою поновлення зруйнованою війною української поштової інфраструктури.

"Тепер ми зможемо ще ефективніше відновлювати постраждалі поштові відділення та інфраструктуру", — наголосив посадовець.

Оновлені ціни на міжнародні відправлення

Раніше Укрпошта знизила мінімальний рівень тарифів міжнародних відправлень. Тепер клієнти поштового оператора надсилають посилки вартістю 250 грн за послугою "Дрібний пакет PRIME".

Проте ціни поширюються тільки на ті пакунки, вага в яких не більша 250 грамів.

Також Україна й Канада домовилися зменшити тарифи на поштові відправлення на 20%. Подібні угоди заплановані із Британією та Сполученими Штатами.

Більше про Укрпошту

Нагадаємо, в Україні стартував експериментальний проєкт з виплати міжнародним поштовим переказом АТ "Укрпошта" пенсій та фінансової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами країни.

Укрпошта вирішила ретельніше перевіряти посилки своїх клієнтів. Це потрібно для того, щоб уникнути відправки заборонених предметів. До того ж, посилили вимоги до упаковки та документів.