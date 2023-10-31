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Укрпочта намерена повысить некоторые тарифы — что и когда подорожает

31 октября 2023 11:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы Укрпочты вырастут — какие услуги могут подорожать
Посылка Укрпочты. Фото: Ukrposhta
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" планирует обновить некоторые тарифы. Они начнут действовать с 1 ноября 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Ожидается, что вырастет стоимость подписки на газеты и журналы на следующий год.

Так, стоимость услуги по приему подписки на печатные медиа на один адрес независимо от количества изданий составит 15 гривен без НДС.

До этого стоимость операций, связанных с доставкой печатных изданий, рассчитывалась, ввиду веса, объема изданий (страниц), числа выходов на минимальный срок подписки. Однако теперь будет достаточно выбрать область распространения: либо общегосударственное, либо местное. Стоимость доставки для одного экземпляра составляет:

  • для общегосударственных изданий — 5,00 гривен;
  • для местных изданий — 4,00 гривны.

Подписку принимают по всей стране, кроме оккупированных областей (Луганской, Донецкой, Херсонской) на общегосударственные — до 20 декабря, а на местные — до 26 декабря.

Больше об Укрпочте

Напомним, в Украине стартовал экспериментальный проект по выплате международным почтовым переводом АО "Укрпочта" пенсий и финансовой помощи временно находящимся за пределами страны получателям.

Также мы писали, что Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" планирует ввести очередные тарифные изменения. Некоторые услуги в скором времени будут стоить дешевле.

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