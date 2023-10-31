Тарифи Укрпошти зростуть — які послуги можуть подорожчати

Посилка Укрпошти. Фото: Ukrposhta

Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" планує оновити деякі тарифи. Вони запрацюють з 1 листопада 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Як і на що зміняться тарифи

Очікується, що зросте вартість передплати газет і журналів на наступний рік.

Так, вартість послуги з приймання передплати на друковані медіа на одну адресу незалежно від кількості видань становитиме 15 гривень без ПДВ.

До цього вартість операцій, пов’язаних із доставкою друкованих видань, розраховувалася, зважаючи на вагу, обсяг видання (шпальт), число виходів на мінімальний термін передплати. Однак тепер буде достатньо обрати сферу розповсюдження: або загальнодержавне, або місцеве. Вартість доставки для одного примірника становить:

для загальнодержавних видань — 5,00 гривень;

для місцевих видань — 4,00 гривні.

Передплату приймають по всій країні, крім окупованих областей (Луганської, Донецької, Херсонської) на загальнодержавні — до 20 грудня, а на місцеві — до 26 грудня.

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Нагадаємо, в Україні стартував експериментальний проєкт з виплати міжнародним поштовим переказом АТ "Укрпошта" пенсій та фінансової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами країни.

Також ми писали, що Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" планує запровадити чергові тарифні зміни. Деякі послуги незабаром коштуватимуть дешевше.