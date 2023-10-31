Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Укрпошта має намір підвищити деякі тарифи — що і коли подорожчає arrow

Укрпошта має намір підвищити деякі тарифи — що і коли подорожчає

31 жовтня 2023 11:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи Укрпошти зростуть — які послуги можуть подорожчати
Посилка Укрпошти. Фото: Ukrposhta
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" планує оновити деякі тарифи. Вони запрацюють з 1 листопада 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Читайте також:

Як і на що зміняться тарифи

Очікується, що зросте вартість передплати газет і журналів на наступний рік.

Так, вартість послуги з приймання передплати на друковані медіа на одну адресу незалежно від кількості видань становитиме 15 гривень без ПДВ.

До цього вартість операцій, пов’язаних із доставкою друкованих видань, розраховувалася, зважаючи на вагу, обсяг видання (шпальт), число виходів на мінімальний термін передплати. Однак тепер буде достатньо обрати сферу розповсюдження: або загальнодержавне, або місцеве. Вартість доставки для одного примірника становить:

  • для загальнодержавних видань — 5,00 гривень;
  • для місцевих видань — 4,00 гривні.

Передплату приймають по всій країні, крім окупованих областей (Луганської, Донецької, Херсонської) на загальнодержавні — до 20 грудня, а на місцеві — до 26 грудня.

Більше про Укрпошту

Нагадаємо, в Україні стартував експериментальний проєкт з виплати міжнародним поштовим переказом АТ "Укрпошта" пенсій та фінансової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами країни.

Також ми писали, що Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" планує запровадити чергові тарифні зміни. Деякі послуги незабаром коштуватимуть дешевше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі