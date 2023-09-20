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Украинцев предупредили о списании 50% сумм при пополнении карточек: как избежать

20 сентября 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк списывает 50% сумм при пополнении карт — как избежать
Человек возле банкомата. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцев предупреждают о списании 50% сумм при пополнении банковских карт государственного учреждения "ПриватБанк". Это следует из ответа банка на жалобу одного из клиентов.

Об этом говорится на специализированном портале Minfin.

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Проблемы с кредитными картами

Клиент финучреждения рассказал о проблеме с доступом к предоставлению кредитных услуг. Ему отказали в просьбе увеличить кредитный лимит без объяснения причин.

По его словам, ни оператор, ни приложение и сайт не дали исчерпывающего ответа на отказ в предоставлении услуг "оплата по частям" и "мгновенная рассрочка". Неизвестна для него и причина ограничений по кредитному лимиту.

Отмечает, что все ссылаются на автоматическое решение программы, отвечающей за это. Хотя за каждым клиентом по запросу персонала должна выводиться информация о причинах непредоставления услуги, убежден он.

Списание 50% с пополнений карты

В ПриватБанке на сайте Minfin написали, что оказывается, если по кредитной банковской карте есть определенная сумма задолженности, то со всех денежных поступлений на любые платежные карты ПриватБанка финучреждение будет списывать 50% для погашения соответствующего долга.

При этом объем кредитного лимита определяется с помощью механизма, содержащего большое количество показателей. Поэтому банковские сотрудники могут не знать о каждом из соответствующих показателей, и именно поэтому ссылаются на автоматическое принятие решения программы.

"Если на карте есть просроченная задолженность, когда на ваши счета будут поступать средства, с них будет списываться 50% на кредитную карту до погашения просрочки. Комиссия за переводы зависит от типов карт, между которыми проводится операция. Банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставление на основании математической модели, строящейся на сотнях и даже тысячах показателей. На него могут влиять: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы", — отметили представители банка.

Что еще стоит знать

Клиентка государственного финучреждения "ПриватБанк" отсудила "моральную компенсацию" за неполную информацию по кредитке. Также банк спишет начисленный долг по карте.

Также мы писали, что ПриватБанк до конца текущего года будет присылать украинцам перевыпущенные или новые банковские карты "Новой почтой". При этом все финансовые расходы банк возьмет на себя.

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