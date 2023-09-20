ПриватБанк списує 50% сум під час поповнень карток — як уникнути

Людина біля банкомата. Фото: google.com

Українців попереджають про списання 50% сум під час поповнень банківських карток державної фінустанови "ПриватБанк". Це випливає з відповіді банку на скаргу одного з клієнтів.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі Minfin.

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Проблеми з кредитними картками

Клієнт фінустанови розповів про проблему з доступом до надання кредитних послуг. Йому відмовили у проханні збільшити кредитний ліміт без пояснення причин.

За його словами, ані оператор, ані застосунок та сайт не дали вичерпної відповіді на відмову у наданні послуг "оплата частинами" та "миттєва розстрочка". Невідома для нього і причина обмежень щодо кредитного ліміту.

Зазначає, що всі посилаються на автоматичне рішення програми, яка за це відповідає. Хоч за кожним клієнтом на запит персоналу має виводитися інформація про причини ненадання послуги, переконаний він.

Списання 50% з поповнень картки

Натомість у ПриватБанку на сайті Minfin написали, що виявляється, якщо за кредитною банківською карткою є певна сума заборгованості, то з усіх грошових надходжень на будь-які платіжні картки ПриватБанку фінустанова списуватиме 50% для погашення відповідного боргу.

При цьому обсяг кредитного ліміту визначається за допомогою механізму, що містить дуже багато показників. Через це банківські співробітники можуть не знати про кожен із відповідних показників, і саме тому посилаються на автоматичне ухвалення рішення програми.

"Якщо на карті є прострочена заборгованість, коли на ваші рахунки надходитимуть кошти, з них списуватиметься 50% на кредитну картку до погашення прострочення. Комісія за перекази залежить від типів карток, між якими проводиться операція. Банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту та про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників. На нього можуть впливати: кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори", — наголосили представники банку.

Що ще варто знати

Клієнтка державної фінустанови "ПриватБанк" відсудила "моральну компенсацію" за неповну інформацію щодо кредитки. Також банк спише нарахований борг за карткою.

Також ми писали, що ПриватБанк до кінця поточного року надсилатиме українцям перевипущені чи нові банківські картки "Новою поштою". При цьому всі фінансові витрати банк візьме на себе.