Работа в Украине — украинцев призывают учиться на саперов

Военный обнаруживает взрывоопасные предметы. Фото: Минобороны

Украинским гражданам предлагают пройти бесплатное обучение на профессию "сапер". Для этого уже выдают ваучеры.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Кто может получить ваучеры

Как отмечают в правительстве, Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры для тех, кто хочет пройти обучение и стать специалистом по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.

Обучение будет проходить в восьми учебных заведениях для:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

участников боевых действий (УБД);

уволенных с военной службы;

лиц старше 45 лет;

людей, получивших ранения в результате войны;

лиц с инвалидностью;

людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Подать заявку можно по следующей ссылке.

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