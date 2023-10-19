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Украинцам предлагают ваучеры на 27 тыс. грн на профессию "сапер"

19 октября 2023 13:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — украинцев призывают учиться на саперов
Военный обнаруживает взрывоопасные предметы. Фото: Минобороны
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским гражданам предлагают пройти бесплатное обучение на профессию "сапер". Для этого уже выдают ваучеры.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Кто может получить ваучеры

Как отмечают в правительстве, Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры для тех, кто хочет пройти обучение и стать специалистом по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.

Обучение будет проходить в восьми учебных заведениях для:

  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • участников боевых действий (УБД);
  • уволенных с военной службы;
  • лиц старше 45 лет;
  • людей, получивших ранения в результате войны;
  • лиц с инвалидностью;
  • людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Подать заявку можно по следующей ссылке.

Больше о рынке труда

Напомним, зарплаты учителей с сентября могут немного возрасти. Все зависит от стажа, должностного оклада и категории педагога. Кроме того, есть определенные доплаты за классное руководство, за добросовестный труд.

В Украине Государственная служба по вопросам труда возобновила проверки предприятий в рамках борьбы с теневой занятостью. По итогам мониторинга работодателей ждут немалые штрафы.

Также мы писали, что во время военного положения для некоторых сотрудников может измениться продолжительность рабочей недели. Его могут продлить на несколько часов.

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