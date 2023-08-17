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Робота без досвіду та освіти: топ-5 вакансій із зарплатою 20-30 тис. грн

17 серпня 2023 12:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у 20-30 тис. грн — на яку роботу беруть без досвіду та освіти
Люди в кафе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці з'являються вакансії, де запрошують на роботу без досвіду та відповідної освіти. При цьому заробітні плати — вищі за середньостатистичні в країні.

Про це свідчить інформація кадрового порталу Work.ua.

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Як зазначається, зокрема, йдеться про офіціантів, водіїв, рієлторів, заробіток яких залежить від результатів роботи.

Офіціанти

У мегаполісах заробітна плата офіціантів може становити від 20 тисяч на місяць. Також на кінцеву суму заробітку впливають чайові. Багато ресторанів та кафе готові брати студентів, а також працівників без досвіду. Потрібно лише відповідати певним критеріям закладу. Це може бути зовнішній вигляд, комунікабельність.

Майстри у ювелірний салон

Заробітна плата майстрів, які вміють працювати з дорогоцінним камінням в ювелірних виробах, може сягати 35 тис. грн. Як зазначається на порталі, потрібні уміння під мікроскопом закріплювати дорогоцінне каміння у виробах.

Водiї

Водіям у великих містах пропонують зарплату у 20 тис.-30 тис. грн. Зокрема, водієві "Нової пошти" обіцяють платити 30 тис. грн. Готові взяти навіть студентів.

Рієлтори

Також без досвіду беруть на роботу працівників Агенції нерухомості, однак там обіцяють провести навчання. Оскільки рієлтори отримують тільки відсоток від угод, то сталої заробітної плати немає. Зарплата може становити від 700 до 3 тис. доларів.

Кредитні експерти

Фінансові організації шукають співробітників у ломбарди для роботи з клієнтами. Зарплатня залежить від результатів роботи і може становити 30 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Державна служба з питань праці відновила перевірки підприємств в рамках боротьби з тіньовою зайнятістю. За підсумками моніторингу на роботодавців чекають чималі штрафи.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин.

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