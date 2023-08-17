Зарплаты в 20-30 тыс. грн — на какую работу берут без опыта и образования

Люди в кафе. Фото: Unplush

На украинском рынке труда появляются вакансии, где приглашают на работу без опыта и соответствующего образования. При этом заработные платы выше среднестатистических в стране.

Об этом свидетельствует информация кадрового портала Work.ua.

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Как говорится, в частности, речь идет об официантах, водителях, риелторах, заработок которых зависит от результатов работы.

Официанты

В мегаполисах заработная плата официантов может составлять от 20 тысяч в месяц. Также на конечную сумму заработка влияют чаевые. Многие рестораны и кафе готовы брать студентов, а также без опыта. Нужно только отвечать определенным критериям заведения. Это может быть внешний вид, коммуникабельность.

Мастера в ювелирный салон

Заработная плата мастеров, умеющих работать с драгоценными камнями в ювелирных изделиях, может достигать 35 тыс. грн. Как отмечается на портале, нужны умения под микроскопом закреплять драгоценные камни в изделиях.

Водители

Водителям в больших городах предлагают зарплату в 20-30 тыс. грн. В частности, водителю "Новой почты" обещают платить 30 тыс. грн. Готовы взять даже студентов.

Риелторы

Также без опыта берут на работу работников Агентства недвижимости, однако там обещают провести обучение. Поскольку риелторы получают только процент от сделок, то стабильной заработной платы нет. Зарплата может составлять от 700 до 3 тысяч долларов.

Кредитные эксперты

Финансовые организации ищут сотрудников в ломбардах для работы с клиентами. Зарплата зависит от результатов работы и может составить 30 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине Государственная служба по труду возобновила проверки предприятий в рамках борьбы с теневой занятостью. По итогам мониторинга работодателей ждут немалые штрафы.

Также мы писали, что во время военного положения для некоторых сотрудников может измениться продолжительность рабочей недели. Его могут продлить на несколько часов.