Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Українцям пропонують ваучери на 27 тис. грн на здобуття професії "сапер" arrow

Українцям пропонують ваучери на 27 тис. грн на здобуття професії "сапер"

19 жовтня 2023 13:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — українців закликають навчатись на саперів
Військовий виявляє вибухонебезпечні предмети. Фото: Міноборони
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським громадянам пропонують пройти безкоштовне навчання на здобуття професії "сапер". Для цього вже видають ваучери.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

Читайте також:

Хто може отримати ваучери

Як зазначають в уряді, Державна служба зайнятості почала видавати ваучери для тих, хто хоче пройти навчання та стати спеціалістом з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів.

Навчання відбуватиметься у восьми закладах освіти для:

  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • учасників бойових дій (УБД);
  • звільнених з військової служби;
  • осіб, яким більше 45 років;
  • людей, які отримали поранення внаслідок війни;
  • осіб з інвалідністю;
  • людей, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Подати заявку можна за наступним посиланням.

Більше про ринок праці

Нагадаємо, зарплати учителів з вересня може трохи зрости. Все залежить від стажу, посадового окладу та категорію педагога. Окрім того, є певні доплати за класне керівництво, за сумлінну працю тощо.

В Україні Державна служба з питань праці відновила перевірки підприємств в рамках боротьби з тіньовою зайнятістю. За підсумками моніторингу на роботодавців чекають чималі штрафи.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі