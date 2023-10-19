Робота в Україні — українців закликають навчатись на саперів

Військовий виявляє вибухонебезпечні предмети. Фото: Міноборони

Українським громадянам пропонують пройти безкоштовне навчання на здобуття професії "сапер". Для цього вже видають ваучери.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Хто може отримати ваучери

Як зазначають в уряді, Державна служба зайнятості почала видавати ваучери для тих, хто хоче пройти навчання та стати спеціалістом з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів.

Навчання відбуватиметься у восьми закладах освіти для:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

учасників бойових дій (УБД);

звільнених з військової служби;

осіб, яким більше 45 років;

людей, які отримали поранення внаслідок війни;

осіб з інвалідністю;

людей, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Подати заявку можна за наступним посиланням.

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