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Украинцам разрешили переводить пенсию в Польшу: что важно знать

10 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсионерам разрешили переводить выплаты в Польшу — что важно знать
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским пожилым гражданам, которые из-за полномасштабного вторжения России уехали в Польшу, разрешили переводить пенсии в эту страну. В правительстве уточнили важные нюансы в ходе такой операции.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как получить украинскую пенсию в Польше

Чтобы перевести выплаты в Польшу, необходимо только подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

При переназначении пенсий в Польшу гражданам предлагают:

  • обращаться в учреждение ZUS по месту нахождения, предоставив пакет документов;
  • в территориальном органе ZUS должны заполнить необходимые формы и копии документов и отправить в Пенсионный фонд (ПФУ).

После этого в Пенсионном фонде должны рассмотреть заявление и принять решение. Граждане должны дождаться ответа от ZUS.

Решение будет принято на основе следующих документов:

  • паспорта гражданина Украины;
  • справки о присвоении номера PESEL;
  • номера учетной карточки налогоплательщика;
  • пенсионного удостоверения;
  • справки с банковскими реквизитами счета в финучреждении (куда будут приходить выплаты).

После положительного решения пенсионные выплаты будут переводить каждый квартал на банковский счет, открытый в одном из польских финучреждений.

Если пенсионер получает выплаты в почтовом отделении, перед выездом из Украины лучше подать заявление об изменении способа доставки денег и открыть пенсионный счет в банке.
https://zakordon.24tv.ua/ukrayinska-pensiya-polshhi-yak-otrimati_n2312098
Если пенсионер получает выплаты в почтовом отделении, перед выездом из Украины лучше подать заявление об изменении способа доставки денег и открыть пенсионный счет в банке.
https://zakordon.24tv.ua/ukrayinska-pensiya-polshhi-yak-otrimati_n2312098

Если пенсионеры получали выплаты в почтовом отделении, перед отъездом из Украины лучше подать заявление об изменении способа доставки средств и открыть пенсионный счет в украинском банке.

Больше о пенсиях

Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию . Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

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