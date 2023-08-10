Пенсионерам разрешили переводить выплаты в Польшу — что важно знать

Украинцам разрешили переводить пенсию в Польшу: что важно знать
Украинским пожилым гражданам, которые из-за полномасштабного вторжения России уехали в Польшу, разрешили переводить пенсии в эту страну. В правительстве уточнили важные нюансы в ходе такой операции.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. —
Как получить украинскую пенсию в Польше
Чтобы перевести выплаты в Польшу, необходимо только подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).
При переназначении пенсий в Польшу гражданам предлагают:
- обращаться в учреждение ZUS по месту нахождения, предоставив пакет документов;
- в территориальном органе ZUS должны заполнить необходимые формы и копии документов и отправить в Пенсионный фонд (ПФУ).
После этого в Пенсионном фонде должны рассмотреть заявление и принять решение. Граждане должны дождаться ответа от ZUS.
Решение будет принято на основе следующих документов:
- паспорта гражданина Украины;
- справки о присвоении номера PESEL;
- номера учетной карточки налогоплательщика;
- пенсионного удостоверения;
- справки с банковскими реквизитами счета в финучреждении (куда будут приходить выплаты).
После положительного решения пенсионные выплаты будут переводить каждый квартал на банковский счет, открытый в одном из польских финучреждений.
https://zakordon.24tv.ua/ukrayinska-pensiya-polshhi-yak-otrimati_n2312098
https://zakordon.24tv.ua/ukrayinska-pensiya-polshhi-yak-otrimati_n2312098
Если пенсионеры получали выплаты в почтовом отделении, перед отъездом из Украины лучше подать заявление об изменении способа доставки средств и открыть пенсионный счет в украинском банке.
Больше о пенсиях
Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.
Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию . Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.