Доплати до пенсій почалися з 1 серпня — кому з українців треба звернутися до ПФУ

Жінка пенсійного віку. Фото: google.com

У серпні 2023 року деяким категоріям громадян виплатять додаткові суми коштів. Допомога присвячена ключовому святу року — Дню незалежності України.

Про те, кому потрібно звернутися за виплатами, розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Згідно з урядовою постановою № 754, передбачаються разові грошові виплати до Дня Незалежності громадянам зі статусом, наданим відповідно до законів:

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про жертви нацистських переслідувань".

Кому і скільки виплатять коштів

Як зазначається, виплати до 24 серпня поточного року перерахують у розмірі від 450 до 3,1 тис. грн, а саме:

450 гривень — отримають, зокрема, учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто;

650 гривень — нададуть членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких установлений відповідно до пунктом 1 ст. 10 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих/померлих захисників і Захисниць України, а також дружинам/чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, котрі не одружилися вдруге;

1 тис. гривень — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто;

3,1 тис. гривень — нададуть особам, котрі мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Також виплати передбачені громадянам з інвалідністю через війну та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не було 14-ти років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаними особами з інвалідністю:

перша група — 3,1 тис. гривень;

друга група — 2,9 тис. гривень;

третя група — 2,7 тис. гривень.

Хто мусить звернутися за виплатами

Як пишуть у ПФУ, громадянам, яким нараховують пенсії чи щомісячні довічні грошові утримання, доплати призначать автоматично, без особистого звернення в ПФУ.

Грошову допомогу виплатять за особистими зверненнями в органи фонду (сервісні центри) на підставі відповідної заяви та документів, що підтверджують особу, статусу, номера поточного рахунку уповноваженого банку, тим, хто:

не стоїть на обліку в органах ПФУ як отримувачі пенсій/довічних грошових утримань суддів у відставці;

не перебувають на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) розповіли про фінансування пенсій, соціальних виплат та заробітних плат у бюджетній сфері у липні 2023 року. Повністю покладались на фінпідтримку міжнародних партнерів.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.