Пенсії в Україні — як отримати найбільші виплати

Громадяни пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні уряд щороку закладає до державного бюджету кошти на виплати пенсіонерам. Встановлено нижню та верхню межу пенсійних виплат.

Про те, хто має право на максимальні виплати, прописано в українському законодавстві.

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Хто отримує максимальну пенсію в Україні

Максимальний розмір пенсії на 2023 рік встановлено на рівні 20,93 тис. гривень. Такі пенсії отримують, як правило, судді, прокурори.

Зокрема, щомісячна довічна виплата українським суддям у середньому становить 97,7 тис. грн. Такі суми отримують 3,63 тис. громадян, тоді як загалом в країні налічується 10,7 млн пенсіонерів.

За інформацією Пенсійного фонду, у середньому пенсія прокурорів становила 21,57 тис. гривень на місяць, тобто на понад 640 гривень більше за максимально дозволену.

Примітно, що цього року через війну уряд вирішив цим категоріям громадян не підвищувати виплати. Тобто після індексації для пенсіонерів з найбільшою пенсією виплати залишились на колишньому рівні.

Пенсії народних депутатів не дотягують до максимальних. У середньому вони отримують понад 15 тис. гривень. Але вони мають різні доплати, підвищення, надбавки та компенсаційні виплати. Річна сума видатків для виплат цій категорії громадян становить близько 136 тис.гривень.

Загалом в Україні найвищими вважаються виплати від 10 тис. гривень.

Сума виплат для кожного індивідуальна з урахуванням набутого стажу та заробітної платні. Розміри пенсій пенсіонерів, що продовжують працювати, рахують шляхом множення середньої зарплатні, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Цього року зріс необхідний розмір стажу у на один рік. Тепер, щоб вийти на пенсію у 60-т, необхідно мати 30 років страхового стажу. Громадяни зі стажем роботи 20 років мають право на пенсію у віці 63 років. На пенсію з 65 років — якщо стаж не менший за 15 років.

У державному бюджеті на 2023 рік закладено 442,3 млрд гривень на пенсії для українців.

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Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.