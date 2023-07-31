Пенсии в Украине — как получить наибольшие выплаты

Граждане пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине правительство ежегодно закладывает в государственный бюджет средства на выплаты пенсионерам. Установлен нижний и верхний предел пенсионных выплат.

О том, кто имеет право на максимальные выплаты, прописано в украинском законодательстве.

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Кто получает максимальную пенсию в Украине

Максимальный размер пенсии на 2023 год установлен на уровне 20,93 тыс. гривен. Такие пенсии получают, как правило, судьи, прокуроры.

В частности, ежемесячная пожизненная выплата украинским судьям в среднем составляет 97,7 тыс. грн. Такие суммы получают 3,63 тыс. граждан, тогда как всего в стране насчитывается 10,7 млн пенсионеров.

По информации Пенсионного фонда, в среднем пенсия прокуроров составляет 21,57 тыс. гривен в месяц, то есть более чем на 640 гривен больше максимально разрешенной.

Примечательно, что в этом году из-за войны правительство решило этим категориям граждан не повышать выплаты. То есть после индексации для пенсионеров с самой большой пенсией выплаты остались на прежнем уровне.

Пенсии народных депутатов не дотягивают до максимальных. В среднем они получают более 15 тысяч гривен. Но у них есть разные доплаты, повышения, надбавки и компенсационные выплаты. Годовая сумма расходов на выплаты этой категории граждан составляет около 136 тыс. гривен.

В целом в Украине самыми высокими считаются выплаты от 10 тыс. гривен.

Сумма выплат для каждого индивидуальна с учетом приобретенного стажа и заработной платы. Размеры пенсий пенсионеров, которые продолжают работать, считают путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка.

В этом году возрос необходимый размер стажа в год. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60-т, необходимо иметь 30 лет страхового стажа. Граждане со стажем работы 20 лет имеют право на пенсию в возрасте 63 года. На пенсию с 65 лет — если стаж не менее 15 лет.

В государственном бюджете на 2023 год заложено 442,3 млрд гривен на пенсии для украинцев.

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Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.