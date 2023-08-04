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Доплаты к пенсиям начались с 1 августа: кому из украинцев нужно обратиться в ПФУ

4 августа 2023 06:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доплаты к пенсиям начались с 1 августа — кому из украинцев нужно обратиться в ПФУ
Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В августе 2023 года некоторым категориям граждан выплатят дополнительные суммы средств. Помощь посвящена ключевому празднику года — Дню независимости Украины.

О том, кому следует обратиться за выплатами, рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Подробнее о доплатах в августе

Согласно правительственному постановлению № 754, предусматриваются разовые денежные выплаты ко Дню Независимости гражданам со статусом, предоставленным в соответствии с законами:

  • "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • "О жертвах нацистских преследований".

Кому и сколько выплатят средств

Как отмечается, выплаты до 24 августа текущего года перечислят в размере от 450 до 3,1 тыс. грн, а именно:

  • 450 гривен — получат, в частности, участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто;
  • 650 гривен — предоставят членам семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установлен в соответствии с пунктом 1 ст. 10 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших/умерших защитников и Защитниц Украины, а также супругам/мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;
  • 1 тыс. гривен — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто;
  • 3,1 тыс. гривен — предоставят лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Также выплаты предусмотрены гражданам с инвалидностью из-за войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не было 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанными лицами с инвалидностью:

  • первая группа — 3,1 тыс. гривен;
  • вторая группа — 2,9 тыс. гривен;
  • третья группа — 2,7 тыс. гривен.

Кто должен обратиться за выплатами

Как пишут в ПФУ, гражданам, которые получают пенсии или ежемесячные пожизненные денежные содержания, доплаты назначат автоматически, без личного обращения в ПФУ.

Денежную помощь выплатят по личным обращениям в органы фонда (сервисные центры) на основании соответствующего заявления и документов, подтверждающих личность, статус, номер текущего счета уполномоченного банка, кто:

  • не состоит на учете в органах ПФУ в качестве получателей пенсий/пожизненных денежных удержаний судей в отставке;
  • не находятся на службе в силовых министерствах и ведомствах, учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Больше о пенсиях

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и зарплат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

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