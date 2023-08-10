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Українцям дозволили переводити пенсію у Польщу: що важливо знати

10 серпня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонерам дозволили переводити виплати у Польщу — що важливо знати
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським літнім громадянам, які через повномасштабне вторгнення Росії виїхали у Польщу, дозволили переводити пенсії в цю країну. В уряді уточнили важливі нюанси під час такої операції.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як отримати українську пенсію у Польщі

Щоб перевести виплати у Польщу, для цього необхідно тільки подати документи через Установу соціального страхування Польщі (ZUS).

Під час переназначення пенсій в Польщу громадянам пропонують:

  • звертатися в установу ZUS за місцем перебування, надавши пакет документів;
  • у територіальному органі ZUS мають заповнити необхідні форми та копії документів та надіслати у Пенсійний фонд України (ПФУ).

Після чого у Пенсійному фонді повинні розглянути заяву та ухвалити рішення. Громадяни мають дочекатися відповіді від ZUS.

Рішення буде ухвалено на основі таких документів:

  • паспорта громадянина України;
  • довідки про присвоєння номера PESEL;
  • номера облікової картки платника податків;
  • пенсійного посвідчення;
  • довідки з банківськими реквізитами рахунку у фінустанові (куди приходитимуть виплати).

Після позитивного рішення пенсійні виплати переказуватимуть кожного кварталу на банківський рахунок, відкритий в одній з польських фінустанов

Якщо пенсіонер отримує виплати в поштовому відділені, то перед виїздом з України краще подати заяву про зміну способу доставки грошей та відкрити пенсійний рахунок в банку.
https://zakordon.24tv.ua/ukrayinska-pensiya-polshhi-yak-otrimati_n2312098
Якщо пенсіонер отримує виплати в поштовому відділені, то перед виїздом з України краще подати заяву про зміну способу доставки грошей та відкрити пенсійний рахунок в банку.
https://zakordon.24tv.ua/ukrayinska-pensiya-polshhi-yak-otrimati_n2312098

Якщо пенсіонери отримували виплати в поштовому відділенні, то перед від'їздом з України ліпше подати заяву про зміну способу доставки коштів та відкрити пенсійний рахунок в українському банку.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.

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