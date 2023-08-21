Долги украинцев за лето выросли 7% — за что не платят чаще всего

Украинцы за лето нарастили 7% новых долгов: за что не платят чаще всего
В Украине выросло количество долгов граждан в Едином реестре должников. За последние три месяца их увеличилось на 7%.
Об этом сообщает Opendatabot.
Ухудшение ситуации с долгами
Как говорится, речь идет о более чем 500 тысячах новых долгов, которые накопились с мая 2023 года.
Примечательно, что за все время войны (до мая) количество записей в реестре выросло на 8%, а за 2021 год — почти на 1,5 млн долгов (29%).
За что украинцы не платят чаще всего
Согласно этим данным, больше всего за последние три месяца (+17%) выросли долги в категории "Взыскание в пользу государства". Теперь общая доля составляет 22,5%.
Вторая категория, в которой с мая наблюдается существенный рост, нарушение ПДД (доля — 19,7%).
На третьем месте — долги по кредитам (доля — 17,5%).
Еще с мая существенно выросли долги в такой категории — "Взыскание судебного сбора". За последние три месяца прирост составил +10%, а за год их количество увеличилось почти вдвое.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги банки массово замораживают счета клиентов. За время войны долги населения выросли почти вдвое.
Также мы писали, что в Украине планируют отменить мораторий на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную уплату по кредитам. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.