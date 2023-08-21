Борги українців за літо зросли 7% — за що не платять найчастіше

Українці за літо наростили 7% нових боргів: за що не платять найчастіше
В Україні зросла кількість боргів громадян у Єдиному реєстрі боржників. За останні три місяці їх побільшало на 7%.
Про це повідомляє Opendatabot.
Погіршення ситуації з боргами
Як зазначається, йдеться про понад 500 тисяч нових боргів, які накопичились з травня 2023 року.
Примітно те, що за весь час війни (до травня) кількість записів у реєстрі зросла на 8%, а за 2021 рік — на майже 1,5 млн боргів (29%).
За що українці не платять найчастіше
Згідно з цими даними, найбільше за останні три місяці (+17%) зросли борги у категорії "Стягнення на користь держави". Тепер загальна частка становить 22,5%.
Друга категорія, в якій з травня спостерігається суттєве зростання, порушення правил дорожнього руху (частка — 19,7%).
На третьому місці — борги за кредитами (частка — 17,5%).
Ще з травня суттєво зросли борги за такою категорією — "Стягнення судового збору". За останні три місяці приріст становив +10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні через заборгованість за житлово-комунальні послуги банки масово заморожують рахунки клієнтів. За час війни борги населення зросли майже вдвічі.
Також ми писали, що в Україні планують частково скасувати мораторій на стягнення штрафів та нарахування пені за невчасну сплату за кредитами. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт.