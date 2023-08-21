Борги українців за літо зросли 7% — за що не платять найчастіше

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні зросла кількість боргів громадян у Єдиному реєстрі боржників. За останні три місяці їх побільшало на 7%.

Про це повідомляє Opendatabot.

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Погіршення ситуації з боргами

Як зазначається, йдеться про понад 500 тисяч нових боргів, які накопичились з травня 2023 року.

Примітно те, що за весь час війни (до травня) кількість записів у реєстрі зросла на 8%, а за 2021 рік — на майже 1,5 млн боргів (29%).

Джерело: Opendatabot

За що українці не платять найчастіше

Згідно з цими даними, найбільше за останні три місяці (+17%) зросли борги у категорії "Стягнення на користь держави". Тепер загальна частка становить 22,5%.

Джерело: Opendatabot

Друга категорія, в якій з травня спостерігається суттєве зростання, порушення правил дорожнього руху (частка — 19,7%).

На третьому місці — борги за кредитами (частка — 17,5%).

Ще з травня суттєво зросли борги за такою категорією — "Стягнення судового збору". За останні три місяці приріст становив +10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі.

Джерело: Opendatabot

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через заборгованість за житлово-комунальні послуги банки масово заморожують рахунки клієнтів. За час війни борги населення зросли майже вдвічі.

Також ми писали, що в Україні планують частково скасувати мораторій на стягнення штрафів та нарахування пені за невчасну сплату за кредитами. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт.