Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: кто может подать заявку

Женщина держит деньги в руках. Фото: google.com

Украинцы еще могут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в течение трех месяцев в размере 2 200 гривен. Эта поддержка доступна не только переселенцам.

Об этом сообщает На Пенсии.

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Переселенцам и другим пострадавшим от российской агрессии оказывается помощь в размере 6 600 грн по следующим категориям:

ВПЛ, покинувшие прежнее место жительства после 24 февраля 2022 года;

украинцы, которые не покидали дом, но после 24 февраля пострадали от военных действий в определенных регионах (в июле это Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская области);

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но уже вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Однако также есть и другие условия, учитывающие при оказании помощи:

семья, имеющая только одного родителя с детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми в возрасте 55 лет и старше;

семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей — 55 лет и старше — с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

приемные семьи, занимающиеся детьми (необходимое документальное подтверждение).

Однако если доход на одного члена семьи превышает 5400 грн, то не нужно оформлять помощь, поскольку ее не окажут.

Что нужно для регистрации в помощь от ООН

"Для получения выплат следует обращаться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН в Украине. Получить консультацию можно в Telegram-канале или по номеру 0 800 307 711", — рассказали в издании.

Также нужны следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (ИНН);

справка ВПЛ (для переселенцев);

банковская карта главного заявителя (не єДопомога);

свидетельства о рождении детей или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Отмечается, что заявки рассматриваются в течение как минимум 30 дней, а уведомление о выплатах будет отправлено в виде SMS.

Напомним, что в Украине при наличии определенных оснований к пенсионным выплатам устанавливают разные надбавки, повышения и доплаты. Среди них — прибавка за уход.