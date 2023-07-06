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Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: кто может подать заявку

6 июля 2023 06:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинцы могут получить денежную помощь от ООН: кто может подать заявку
Женщина держит деньги в руках. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцы еще могут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в течение трех месяцев в размере 2 200 гривен. Эта поддержка доступна не только переселенцам.

Об этом сообщает На Пенсии.

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Кто может получить денежную помощь от ООН

Переселенцам и другим пострадавшим от российской агрессии оказывается помощь в размере 6 600 грн по следующим категориям:

  • ВПЛ, покинувшие прежнее место жительства после 24 февраля 2022 года;
  • украинцы, которые не покидали дом, но после 24 февраля пострадали от военных действий в определенных регионах (в июле это Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская области);
  • люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но уже вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Однако также есть и другие условия, учитывающие при оказании помощи:

  • семья, имеющая только одного родителя с детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми в возрасте 55 лет и старше;
  • семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей — 55 лет и старше — с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
  • семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
  • приемные семьи, занимающиеся детьми (необходимое документальное подтверждение).

Однако если доход на одного члена семьи превышает 5400 грн, то не нужно оформлять помощь, поскольку ее не окажут.

Что нужно для регистрации в помощь от ООН

"Для получения выплат следует обращаться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН в Украине. Получить консультацию можно в Telegram-канале или по номеру 0 800 307 711", — рассказали в издании.

Также нужны следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер (ИНН);
  • справка ВПЛ (для переселенцев);
  • банковская карта главного заявителя (не єДопомога);
  • свидетельства о рождении детей или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
  • удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Отмечается, что заявки рассматриваются в течение как минимум 30 дней, а уведомление о выплатах будет отправлено в виде SMS.

Напомним, что в Украине при наличии определенных оснований к пенсионным выплатам устанавливают разные надбавки, повышения и доплаты. Среди них — прибавка за уход.

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