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Українці ще можуть отримати грошову допомогу від ООН: хто може подати заявку

6 липня 2023 06:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українці ще можуть отримати грошову допомогу від ООН: хто може подати заявку
Жінка тримає гроші в руках. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українці ще можуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців протягом трьох місяців у розмірі 2 200 гривень. Ця підтримка доступна не тільки переселенцям.

Про це повідомляє На Пенсії.

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Хто може отримати грошову допомогу від ООН

Переселенцям та іншим постраждалим від російської агресії надається допомога в розмірі 6 600 грн за такими категоріями:

  • ВПО, які залишили колишнє місце проживання після 24 лютого 2022 року;
  • українці, які не залишали дому, але після 24 лютого постраждали від воєнних дій у певних регіонах (у липні це Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська області);
  • люди, які через військові дії були змушені залишити свої будинки, але вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Однак також є й інші умови, що враховують при наданні допомоги:

  • сім’я, яка має лише одного з батьків з дітьми молодше 18 років або з літніми людьми віком 55 років і старше;
  • сім’я, яку очолює один одинокий/кілька одиноких людей похилого віку — 55 років і старше — з однією дитиною або декількома дітьми молодше 18 років;
  • сім’я з однією або декількома особами з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;
  • прийомні сім’ї, які займаються дітьми (необхідне документальне підтвердження).

Однак якщо дохід на одного члена сім'ї перевищує 5 400 грн, то не потрібно оформляти допомогу, оскільки її не нададуть.

Що потрібно для реєстрації на допомогу від ООН

"Для отримання виплат слід звертатися до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН в Україні. Отримати консультацію можна у Telegram-каналі або за номером 0 800 307 711", — розповіли в виданні.

Також потрібні такі документи:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
  • податковий номер (ІНП);
  • довідка ВПО (для переселенців);
  • банківська карта головного заявника (не єДопомога);
  • свідоцтва про народження дітей або документ, що засвідчує законну опіку над дитиною (за потреби);
  • посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за потреби).

Зазначається, що заявки розглядаються протягом принаймні 30 днів, а повідомлення про виплати буде надіслано у вигляді SMS.

Нагадаємо, що в Україні за наявності певних підстав до пенсійних виплат встановлюють різні надбавки, підвищення та доплати. З-поміж них — надбавка за догляд.

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