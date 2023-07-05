Пенсії в Україні — хто має право на ще одну надбавку

Жінка літнього віку. Фото: google.com

В Україні за наявності певних підстав до пенсійних виплат встановлюють різні надбавки, підвищення та доплати. З-поміж них — надбавка за догляд.

Про це повідомляють в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Надбавка до пенсії за догляд

Як зазначають у Пенсійному фонді, громадяни мають право на надбавку за догляд, що регулюється такими законами:

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Фахівці ПФУ пояснюють, що отримати надбавку для догляду може обмежене коло громадян, а саме:

особи з інвалідністю першої групи;

одинокі особи з інвалідністю другої групи, які потребують постійного догляду сторонніх осіб чи які досягнули пенсійного віку;

одинокі особи з інвалідністю третьої групи, які досягли пенсійного віку;

одинокі громадяни, які одержують пенсії за віком та за вислугу років, і потребують постійного догляду сторонніх осіб.

Також, згідно з урядовою постановою № 859, громадяни можуть отримувати компенсацію за надання послуг непрофесійного догляду за людьми літнього віку. Щоб оформити її, особа, яка надає послуги з догляду на непрофесійній основі, повинна:

мати родинні зв'язки з тим, кому надає догляд;

проживати з людиною, якій необхідний догляд, на одній житловій площі, пов’язаний спільним побутом, має взаємні права з обов’язками.

Розмір компенсації розраховують як різницю між прожитковим мінімумом на особу з розрахунку на місяць (зараз це 2,58 тис. гривень) та середньомісячним сукупним доходом за останні пів року особи, яка надає соцпослуги.

Більше про пенсії

Нагадаємо, громадяни, які мають з дитинства інвалідність будь-якої групи (до 18 років), мають право одразу на дві виплати. Їм можуть одночасно нараховувати соцдопомогу та пенсію за втратою годувальника.

Також ми повідомляли, що український уряд ухвалив законодавчу ініціативу щодо пенсійних виплат громадянам з тимчасово окупованих територій та тих, хто вимушено живе за межами країни. У законопроєкті прописані умови, за яких будуть здійснюватися виплати.