Пенсии в Украине – кто имеет право на еще одну надбавку

Пожилая женщина. Фото: google.com

В Украине при наличии определенных оснований к пенсионным выплатам устанавливают различные надбавки, повышения и доплаты. Среди них — надбавка по уходу.

Об этом сообщают в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Надбавка к пенсии по уходу

Как отмечают в Пенсионном фонде, граждане имеют право на надбавку по уходу, что регулируют следующие законы:

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Специалисты ПФУ объясняют, что получить надбавку по уходу может ограниченный круг граждан, а именно:

лица с инвалидностью первой группы;

одинокие лица с инвалидностью второй группы, нуждающиеся в постоянном уходе посторонних лиц или достигшие пенсионного возраста;

одинокие лица с инвалидностью третьей группы, достигшие пенсионного возраста;

одинокие граждане, получающие пенсии по возрасту и за выслугу лет, и нуждающиеся в постоянном уходе посторонних лиц.

Также, согласно правительственному постановлению № 859, граждане могут получать компенсацию за предоставление услуг непрофессионального ухода за людьми пожилого возраста. Чтобы оформить ее, лицо, предоставляющее услуги по уходу на непрофессиональной основе, должно:

иметь родственные связи с тем, кому предоставляет уход;

проживать с человеком, которому необходим уход, на одной жилой площади, связанный общим бытом, имеет взаимные права с обязанностями.

Размер компенсации рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом на человека в расчете на месяц (сейчас это 2,58 тыс. гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние полгода лица, предоставляющего соцуслуги.

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Напомним, граждане, имеющие с детства инвалидность любой группы (до 18 лет), имеют право сразу на две выплаты. Им могут одновременно начислять соцпомощь и пенсию по потере кормильца.

Также мы сообщали, что украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам с временно оккупированных территорий и вынужденно живущих за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты.