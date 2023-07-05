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Пенсии в Украине: кто имеет право на еще одну надбавку

5 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине – кто имеет право на еще одну надбавку
Пожилая женщина. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине при наличии определенных оснований к пенсионным выплатам устанавливают различные надбавки, повышения и доплаты. Среди них — надбавка по уходу.

Об этом сообщают в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Надбавка к пенсии по уходу

Как отмечают в Пенсионном фонде, граждане имеют право на надбавку по уходу, что регулируют следующие законы:

  • "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Специалисты ПФУ объясняют, что получить надбавку по уходу может ограниченный круг граждан, а именно:

  • лица с инвалидностью первой группы;
  • одинокие лица с инвалидностью второй группы, нуждающиеся в постоянном уходе посторонних лиц или достигшие пенсионного возраста;
  • одинокие лица с инвалидностью третьей группы, достигшие пенсионного возраста;
  • одинокие граждане, получающие пенсии по возрасту и за выслугу лет, и нуждающиеся в постоянном уходе посторонних лиц.

Также, согласно правительственному постановлению № 859, граждане могут получать компенсацию за предоставление услуг непрофессионального ухода за людьми пожилого возраста. Чтобы оформить ее, лицо, предоставляющее услуги по уходу на непрофессиональной основе, должно:

  • иметь родственные связи с тем, кому предоставляет уход;
  • проживать с человеком, которому необходим уход, на одной жилой площади, связанный общим бытом, имеет взаимные права с обязанностями.

Размер компенсации рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом на человека в расчете на месяц (сейчас это 2,58 тыс. гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние полгода лица, предоставляющего соцуслуги.

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Напомним, граждане, имеющие с детства инвалидность любой группы (до 18 лет), имеют право сразу на две выплаты. Им могут одновременно начислять соцпомощь и пенсию по потере кормильца.

Также мы сообщали, что украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам с временно оккупированных территорий и вынужденно живущих за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты.

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