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Украинцы начнут получать пенсии в иностранной валюте: как и кто может оформить

20 августа 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в иностранной валюте – как и кто может оформить выплаты
Злотые в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские граждане, находящиеся за рубежом, начнут получать пенсионные выплаты в иностранной валюте. Пока подобную практику реализуют в Польше, а при необходимости — распространят на другие страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрпочта".

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Получение пенсий за границей

В компании "Укрпочта" объяснили, как быстро оставить заявку на получение пенсий за рубежом в иностранной валюте.

Там отметили, что речь идет о выплатах для тех граждан Украины, которые из-за войны вынужденно выехали за границу в поисках безопасного места, а дома получали пенсионные выплаты через "Укрпочту". Теперь им предоставили возможность получать денежные средства по месту фактического пребывания. Их будут отправлять из Украины международными почтовыми переводами.

"В настоящее время проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но в дальнейшем расширится и на другие страны", — сообщают в компании.

Пошаговая инструкция по оформлению выплат

Как отмечают в пресс-центре, необходимо подать заявку на начисление средств. Это можно сделать следующими способами:

- дистанционно, заполнив необходимую информацию;
- заполнить сведения в бумажном виде по шаблону, положить в конверт с обозначением "пенсия переводом", отправить по адресу:

  • АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина.
пенсії
Источник: Укрпочта

Далее гражданин должен забрать международный перевод, предоставив документ, удостоверяющий личность.

Международные переводы будут доставляться не в тот месяц, когда написано заявление, а со следующего. Выплаты будут производиться в национальной валюте страны, где находится гражданин. Поскольку сейчас речь идет о Польше, то это — злотые.

"Укрпочта, Пенсионный Фонд Украины и Минреинтеграции делают все возможное, чтобы украинцы, которые в результате войны были вынуждены покинуть дома, получали пенсии и социальные выплаты", — отмечают в компании.

Больше о пенсиях

Напомним, до конца текущего года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде сообщают, что размер пенсии зависит от двух критериев: это стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата человека была больше, равной или меньше средней по странам.

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