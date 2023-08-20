Пенсії в іноземній валюті — як і хто може оформити виплати

Злоті у руках. Фото: Unplush

Українські громадяни, які перебувають за кордоном, почнуть отримувати пенсійні виплати в іноземній валюті. Поки що таку практику реалізують у Польщі, а за необхідності — поширять на інші країни.

Про це інформує пресслужба компанії "Укрпошта".

Читайте також:

Отримання пенсій за кордоном

У компанії "Укрпошта" пояснили, як швидко залишити заявку для отримання пенсій за кордоном в іноземній валюті.

Там зауважили, що йдеться про виплати для тих громадян України, які через війну вимушено виїхали за кордон у пошуках безпечного місця, а вдома отримували пенсійні виплати через "Укрпошту". Тепер їм надали можливість отримувати кошти за місцем фактичного перебування. Їх відправлятимуть з України міжнародними поштовими переказами.

"Наразі проєкт охоплює тих пенсіонерів, які перебувають у Польщі, але надалі розшириться і на інші країни", — повідомляють у компанії.

Покрокова інструкція оформлення виплат

Як зазначають у пресцентрі, необхідно подати заявку на нарахування коштів. Це можна зробити такими способами:

- дистанційно, заповнивши необхідну інформацію;

- заповнити відомості у паперовому вигляді за шаблоном, покласти у конверт з позначенням "пенсія переказом", відправити за адресою:

АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна.

Джерело: Укрпошта

Далі громадянин має забрати міжнародний переказ, надавши документ, що засвідчує особу.

Міжнародні перекази доставлятимуть не в той місяць, коли написана заява, а з наступного. Виплати відбуватимуться у національній валюті країни, де перебуває громадянин. Оскільки зараз йдеться про Польщу, то це — злоті.

"Укрпошта, Пенсійний Фонд України та Мінреінтеграції роблять все можливе, щоб українці, які в результаті війни були змушені залишити будинки, отримували пенсії та соціальні виплати", — зазначають у компанії.

Більше про пенсії

Нагадаємо, до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді повідомляють, що розмір пенсії залежить від двох критеріїв: це стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт, тобто наскільки офіційна зарплата людини була більшою, рівною або меншою за середню по країні.