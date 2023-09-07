Помощь украинцам — что делать, чтобы не потерять соцвыплаты

Пожилая женщина. Фото: Unplush

В Украине правительство продлило сроки и утвердило новые варианты для идентификации получателей социальных выплат в Ощадбанке. Однако если ее не пройти вовремя, счета начнут блокировать.

Об этом идет речь в материалах Министерства социальной политики.

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Детальнее об идентификации украинцев

Согласно решению правительства, срок для физической идентификации получающих пенсионные выплаты продлили до конца января следующего года. Для тех, кто получает пособие на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), требование идентификации отменили, ведь срок выплат и без того ограничен 6 месяцами.

Те ВПЛ, которых взяли на учет до 24 февраля 2022 года, имеют продленный период для физической идентификации до 31 декабря этого года.

Поэтому до конца года даже при отсутствии идентификации выплаты не будут прекращаться, а счета не будут блокироваться.

Как пройти идентификацию

Граждане должны пройти физическую идентификацию в Ощадбанке:

лично обратившись в любое отделение Ощадбанка. Следует предоставить паспорт/документ, удостоверяющий личность, а также основную банковскую карточку или основное электронное пенсионное удостоверение (ЭПП);

осуществив в банке обналичивание или просмотрев остатки средств на счете через кассовый POS-терминал (выполнить операцию, предусматривающую ввод PIN-кода).

Также правительство утвердило другие варианты физической идентификации для продления получения соцвыплат. Так, к физической идентификации будут приравнены:

видеоконференцсвязь, во время которой будут показаны документы, удостоверяющие личность;

авторизация в собственном кабинете на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи Дія. Підпис (Дія ID);

удостоверение за границей дипучреждением факта того, что гражданин, проживающий за границей, жив.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине существует программа доплат к пенсиям для пожилых людей. Речь идет о доплате в 300 грн в месяц гражданам, достигшим 70 лет и выше. Главной причиной отсутствия выплат является размер пенсии, который не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.