Допомога українцям — що робити, щоб не втратити соцвиплати

Жінка похилого віку. Фото: Unplush

В Україні уряд продовжив терміни та затвердив нові варіанти для ідентифікації отримувачів соціальних виплат в Ощадбанку. Однак, якщо її не пройти вчасно, рахунки почнуть блокувати.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Детальніше про ідентифікацію українців

Згідно з рішенням уряду, термін для фізичної ідентифікації тих, хто отримує пенсійні виплати продовжили до кінця січня наступного року. Для тих, хто отримує допомогу на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), вимогу ідентифікації скасували, адже термін виплат і без того обмежено 6 місяцями.

Ті ВПО, яких взяли на облік до 24 лютого 2022 року, мають продовжений період для фізичної ідентифікації до 31 грудня цього року.

Тому до кінця року навіть у разі відсутності ідентифікації виплати не припинятимуться, а рахунки не блокуватимуть.

Як пройти ідентифікацію

Громадяни повинні пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку:

особисто звернувшись у будь-яке відділення Ощадбанку. Треба надати паспорт/документ, що засвідчує особу, а також основну банківську картку чи основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП);

здійснивши у банку переведення в готівку чи переглянувши залишки коштів на рахунку через касовий POS-термінал (виконати операцію, що передбачає введення PIN-коду).

Також уряд затвердив інші варіанти фізичної ідентифікації для продовження отримання соцвиплат. Так, до фізичної ідентифікації будуть прирівняні:

відеоконференцзвʼязок, під час якого будуть показані документи, що посвідчують особу;

авторизація у власному кабінеті на порталі е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID);

посвідчення за кордоном дипустановою факту, що громадянин, який проживає за кордоном, живий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні існує програма доплат до пенсій для літніх людей. Йдеться про доплату у 300 грн на місяць громадянам, які досягли 70 років і вище. Головною причиною для відсутності виплат є розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.