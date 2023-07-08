Украинцы могут получить помощь в тысячу долларов: что для этого нужно
Украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы американской благотворительной организации в области технологической индустрии. Речь идет о сумме в тысячу долларов.
Об этом сообщается на сайте самой организации.
Кто может получить деньги из США
Сообщается, что от американской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K могут получить тысячу долларов украинцы, которые пострадали от полномасштабной войны.
"Проект сосредоточен на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям, пострадавшим от бессмысленной и бесчеловечной войны. Если мы сможем найти для вас спонсора, вы получите деньги непосредственно на свою банковскую карту в гривне", — рассказывают в компании.
Подать заявку на получение помощи может любая украинская семья:
- которая находится в стране;
- так и выехавшая из Украины — беженцы.
Как подать заявку
Подать заявку на выплату можно по ссылке. Для этого нужно заполнить форму. Там нужно указать:
- электронный адрес;
- номер телефона;
- имя;
- фамилия;
- номер банковской карты;
- дату рождения;
- город проживания;
- адрес — это тот адрес, который вы указали в своем банке;
- индекс;
- место пребывания — в своем городе в Украине, в другом городе или за границей;
- количество детей в семье;
- количество взрослых;
- семейное фото — без него заявка может быть не утверждена;
- ссылку на личный Instagram или Facebook;
- краткую информацию обо всех членах семьи (имена, возраст, род занятий и т.п.);
- чем обусловлена необходимость получения пособия;
- на что будет израсходована выплата.
Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.
Как отмечается, по программе "Конкурентоспособная экономика Украины" гранты смогут оформить украинские малые и средние перерабатывающие предприятия. Всего разыграют 25 грантов.