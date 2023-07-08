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Украинцы могут получить помощь в тысячу долларов: что для этого нужно

8 июля 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинцы могут получить помощь в тысячу долларов: что для этого нужно
Мужчина держит доллары США. Фото: pexels.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы американской благотворительной организации в области технологической индустрии. Речь идет о сумме в тысячу долларов.

Об этом сообщается на сайте самой организации.

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Сообщается, что от американской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K могут получить тысячу долларов украинцы, которые пострадали от полномасштабной войны.

"Проект сосредоточен на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям, пострадавшим от бессмысленной и бесчеловечной войны. Если мы сможем найти для вас спонсора, вы получите деньги непосредственно на свою банковскую карту в гривне", — рассказывают в компании.

Подать заявку на получение помощи может любая украинская семья:

  • которая находится в стране;
  • так и выехавшая из Украины — беженцы.

Как подать заявку

Подать заявку на выплату можно по ссылке. Для этого нужно заполнить форму. Там нужно указать:

  • электронный адрес;
  • номер телефона;
  • имя;
  • фамилия;
  • номер банковской карты;
  • дату рождения;
  • город проживания;
  • адрес — это тот адрес, который вы указали в своем банке;
  • индекс;
  • место пребывания — в своем городе в Украине, в другом городе или за границей;
  • количество детей в семье;
  • количество взрослых;
  • семейное фото — без него заявка может быть не утверждена;
  • ссылку на личный Instagram или Facebook;
  • краткую информацию обо всех членах семьи (имена, возраст, род занятий и т.п.);
  • чем обусловлена необходимость получения пособия;
  • на что будет израсходована выплата.

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Как отмечается, по программе "Конкурентоспособная экономика Украины" гранты смогут оформить украинские малые и средние перерабатывающие предприятия. Всего разыграют 25 грантов.

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