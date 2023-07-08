Українці можуть отримати допомогу у тисячу доларів: що для цього потрібно
Українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від американської благодійної організації у галузі технологічної індустрії. Йдеться про суму у тисячу доларів.
Про це йдеться на сайті самої організації.
Хто може отримати гроші зі США
Повідомляється, що від американської благодійної організації у галузі технологічної індустрії 1K українці, які постраждали від повномасштабної війни, можуть отримати тисячу доларів.
"Проєкт зосереджений на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім’ям, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни. Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку в гривні", — розповідають в компанії.
Подати заявку на отримання допомоги може будь-яка українська сім'я:
- яка наразі перебуває в країні;
- так і та, яка виїхала з Україні — біженці.
Як подати заявку
Подати заявку на виплату можна за посиланням. Для цього потрібно заповнити форму. Там потрібно вказати:
- електронну адресу;
- номер телефону;
- ім'я;
- прізвище;
- номер банківської картки;
- дату народження;
- місто проживання;
- адресу — це має бути та сама адреса, яку ви вказали у своєму банку;
- індекс;
- місце перебування — у своєму місті в Україні, в іншому місті або за кордоном;
- кількість дітей у сім'ї;
- кількість дорослих;
- сімейне фото — без нього заявка може бути не затверджена;
- посилання на особистий Instagram або Facebook;
- коротку інформацію про всіх членів сім'ї (імена, вік, рід занять тощо);
- чим зумовлена необхідність отримання допомоги;
- на що буде витрачено виплата.
Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.
Як зазначається, за програмою "Конкурентоспроможна економіка України" гранти зможуть оформити українські малі та середні переробні підприємства. Загалом розіграють 25 грантів.