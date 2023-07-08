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Українці можуть отримати допомогу у тисячу доларів: що для цього потрібно

8 липня 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українці можуть отримати допомогу у тисячу доларів: що для цього потрібно
Чоловік тримає долари США. Фото: pexels.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від американської благодійної організації у галузі технологічної індустрії. Йдеться про суму у тисячу доларів.

Про це йдеться на сайті самої організації.

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Повідомляється, що від американської благодійної організації у галузі технологічної індустрії 1K українці, які постраждали від повномасштабної війни, можуть отримати тисячу доларів.

"Проєкт зосереджений на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім’ям, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни. Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку в гривні", — розповідають в компанії.

Подати заявку на отримання допомоги може будь-яка українська сім'я:

  • яка наразі перебуває в країні;
  • так і та, яка виїхала з Україні — біженці.

Як подати заявку

Подати заявку на виплату можна за посиланням. Для цього потрібно заповнити форму. Там потрібно вказати:

  • електронну адресу;
  • номер телефону;
  • ім'я;
  • прізвище;
  • номер банківської картки;
  • дату народження;
  • місто проживання;
  • адресу — це має бути та сама адреса, яку ви вказали у своєму банку;
  • індекс;
  • місце перебування — у своєму місті в Україні, в іншому місті або за кордоном;
  • кількість дітей у сім'ї;
  • кількість дорослих;
  • сімейне фото — без нього заявка може бути не затверджена;
  • посилання на особистий Instagram або Facebook;
  • коротку інформацію про всіх членів сім'ї (імена, вік, рід занять тощо);
  • чим зумовлена необхідність отримання допомоги;
  • на що буде витрачено виплата.

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Як зазначається, за програмою "Конкурентоспроможна економіка України" гранти зможуть оформити українські малі та середні переробні підприємства. Загалом розіграють 25 грантів.

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