Криптовалюта в Украине — список бесплатных курсов по трейдингу и криптограмотности

Человек за компьютером. Фото: Unplush

Украинцам доступен ряд бесплатных курсов по обучению трейдингу и криптограмотности. Спрос на такие курсы растет, поскольку ежегодно увеличивается популярность цифровых активов.

Об этом сообщает "Канал24".

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Курсы на портале "Дія"

Зимой этого года стартовало обучение на платформе государственных услуг "Дія.Освіта". Там доступны лекции о биткоине, блокчейне, смартконтрактах, кибербезопасности, электронных активах. В общей сложности курс предусматривает 100 часов теоретической и практической информации о криптовалюте.

Это часть программы Министерства цифровой трансформации по обучению украинцев в области цифровых активов до конца 2030 года.

Среди преимуществ: структурированная информация, мнения экспертов по разным продуктам и экосистемам, произвольное количество участников. Среди недостатков: курс рассчитан на пользователей, совсем не знакомых с электронными активами, нет возможности смотреть произвольно лекции.

Курсы от Cryptology

Курсы по криптовалюте и трейдингу предусматривают 12 лекций. Доступен Telegram-канал с исчерпывающей информацией курса, а также специальный обучающий бот.

Проходят еженедельно открытые стримы, публикуются авторские видеоуроки, доступны практические лекции, проводится аналитика активов.

Среди преимуществ: также вся информация имеет понятную структуру, стримы на криптоинвестиционные темы, методическая информация по трейдингу, розыгрыши разных подарков. Из недостатков: доступ к контенту возможен только после регистрации, уклон на трейдинг, без базовых данных о криптовалютах и теории относительно блокчейн-технологий.

Курсы от WhiteBASE: trading

Также можно пройти курсы от одной из самых больших европейских криптобирж "WhiteBASE: trading". Это специальные видеоуроки, разработанные специалистами WhiteBIT. Лекции доступны на украинском языке на YouTube-канале WhiteBASE.

Там рассказывают о том, как сделать первые шаги в сфере криптовалют, объясняют фьючерсную и маржинальную торговлю, проводится технический, графический и фундаментальный анализ криптовалют. Там речь об использовании уровней Фибоначчи, локальных свечных паттернах и других инструментах для криптоторговли.

Также курсы полностью раскрывают все аспекты взаимодействия с биржей, такие как регистрация, подтверждение личности и пополнение баланса на WhiteBIT.

Среди преимуществ: курс подойдет для новичков и опытных пользователей цифровыми активами, ролики доступны на YouTube, можно не соблюдать порядок, а смотреть то, что интересно, уроки создали эксперты криптоиндустрии, есть тесты по материалу, можно присоединиться к сообществу WhiteBIT для обсуждения проблемных вопросов. Интересно, что, если присоединиться к конкурсу до 3 октября, можно получить немного криптовалюты на кошелек. В общей сложности участникам дадут 500 долларов.

Из недостатков: сейчас не все видео доступны на канале, часть появится позже, рассматриваются только практические аспекты торговли и инструменты биржи, тогда как об основах работы блокчейн-технологий речь не идет.

Криптовалюта в Украине

В Украине за последние несколько лет электронные активы становятся все более популярными. Наша страна занимает пятое место среди мировых лидеров по использованию криптовалюты в рейтинге Chainalysis Global Crypto Adoption Index за текущий год.

Согласно информации Triple A, криптовалютой владеют 6,5 млн граждан Украины, то есть 15,7%. Относительно мирового рынка уровень владения криптовалютой оценивается в 4,2% населения, то есть в 420 млн пользователей.

Что еще следует знать

Напомним, что уже более 100 тысяч украинцев знают, как рассчитываться криптовалютой в магазинах.

Также мы писали, что 2 октября в Украине падают цены на доллар. На наличном рынке доллар в среднем стоит 38,03 грн. В покупке — 37,37 грн (-0,07), в продаже — 38,10 (-0,06). Евро стоит в покупке 39,85 грн (+0,01), в продаже — 40,81 (+0,03) грн.