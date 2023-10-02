Криптовалюта в Україні — список безкоштовних курсів з трейдингу та криптограмотності

Людина за комп'ютером. Фото: Unplush

Українцям доступна низка безкоштовних курсів з навчання трейдингу та криптограмотності. Попит на такі курси зростає, оскільки щороку підвищується популярність цифрових активів.

Про це повідомляє "Канал24".

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Курси на порталі "Дія"

Взимку цього року стартувало навчання на платформі державних послуг "Дія.Освіта". Там доступні лекції про біткоїн, блокчейн, смартугоди, кібербезпеку, електронні активи. Загалом курс передбачає 100 годин теоретичної та практичної інформації щодо криптовалюти.

Це частина програми Міністерства цифрової трансформації з навчання українців у сфері цифрових активів до кінця 2030 року.

Серед переваг: структурована інформація, думки експертів з різних продуктів та екосистем, довільна кількість учасників. З-поміж недоліків: курс розрахований на користувачів, що зовсім не знайомі з електронними активами, немає можливості дивитися довільно лекції.

Курси від Cryptology

Курси щодо криптовалют та трейдингу передбачає 12 лекцій. Доступний Telegram-канал з вичерпною інформацією курсу, а також спеціальний навчальний бот.

Відбуваються щотижня відкриті стріми, публікуються авторські відеоуроки, доступні практичні лекції, проводиться аналітика активів.

Серед переваг: також вся інформація має зрозумілу структуру, стріми на криптоінвестиційні теми, методична інформація з трейдингу, розіграші різних подарунків. З-поміж недоліків: доступ до контенту можливий тільки після реєстрації, ухил на трейдинг, без базових даних про криптовалюти та теорії щодо блокчейн-технологій.

Курси від WhiteBASE: trading

Також можна пройти курси від однієї з найбільших європейських криптобірж "WhiteBASE: trading". Це спеціальні відеоуроки, розроблені спеціалістами WhiteBIT. Лекції доступні українською мовою на YouTube-каналі WhiteBASE.

Там розповідають про те, як зробити перші кроки у сфері криптовалют, пояснюють про фʼючерсну та маржинальну торгівлю, проводиться технічний, графічний та фундаментальний аналізи криптовалют. Там йдеться про використання рівнів Фібоначчі, локальні свічкові патерни та інші інструменти для криптоторгівлі.

Також курси повною мірою розкривають усі аспекти взаємодії з біржею, такі як реєстрація, підтвердження особи та поповнення балансу на WhiteBIT.

Серед переваг: курс підійде для новачків та досвідчених користувачів цифровими активами, ролики доступні на YouTube, можна не дотримуватися порядку, а дивитись те, що цікаво, уроки створили експерти криптоіндустрії, є тести щодо матеріалу, можна долучитися до спільноти WhiteBIT для обговорення проблемних питань. Цікаво, що, якщо долучитися до конкурсу до 3 жовтня, можна отримати трохи криптовалюти на гаманець. Загалом учасникам дадуть 500 доларів.

З-поміж недоліків: зараз не всі відео доступні на каналі, частина з'явиться пізніше, розглядаються тільки практичні аспекти торгівлі та інструменти біржі, тоді як про основи роботи блокчейн-технологій не йдеться.

Криптовалюта в Україні

В Україні за останні кілька років електронні активи стають дедалі популярніші. Наша країна посідає пʼяте місце серед світових лідерів з використання криптовалюти в рейтингу Chainalysis Global Crypto Adoption Index за поточний рік.

Відповідно до інформації Triple A, криптовалютою володіють 6,5 млн громадян України, тобто 15,7%. Щодо світового ринку, рівень володіння криптовалютою оцінюється у 4,2% населення, тобто в 420 млн користувачів.

Що ще слід знати

Нагадаємо, що вже понад 100 тисяч українців знають, як розраховуватись криптовалютою у магазинах.

Також ми писали, що 2 жовтня в Україні падають ціни на долар. На готівковому ринку долар у середньому коштує 38,03 грн. У купівлі — 37,37 грн (-0,07), в продажу — 38,10 (-0,06). Євро коштує у купівлі 39,85 грн (+0,01), у продажу — 40,81 (+0,03) грн.