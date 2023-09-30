Украинцы должны вернуть средства от єПідтримка: кому придется

Телефон в руках мужчины. Фото: Новини.LIVE

По программе єПідтримка некоторые украинцы получили по 6500 гривен. Впрочем, почти 60 тысяч граждан эти средства получили неправомерно. Так что их придется вернуть государству.

Об этом пишет Опендатабот.

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Средства от єПідтримка

По данным сайта, по программе єПідтримка почти 60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн. При этом почти четверть таких получателей — 14,5 тыс. "бюджетников" — уже вернули средства в государственный бюджет.

В Минэкономики отметили, что все эти граждане — работники бюджетных учреждений. То есть им не должна была выплачиваться данная помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) обновили сроки обмена старых денег, истекавший в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.