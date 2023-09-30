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Украинцы должны вернуть средства от єПідтримка: кому придется

30 сентября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинцы должны вернуть средства от єПідтримка: кому придется
Телефон в руках мужчины. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По программе єПідтримка некоторые украинцы получили по 6500 гривен. Впрочем, почти 60 тысяч граждан эти средства получили неправомерно. Так что их придется вернуть государству.

Об этом пишет Опендатабот.

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Средства от єПідтримка

По данным сайта, по программе єПідтримка почти 60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн. При этом почти четверть таких получателей — 14,5 тыс. "бюджетников" — уже вернули средства в государственный бюджет.

В Минэкономики отметили, что все эти граждане — работники бюджетных учреждений. То есть им не должна была выплачиваться данная помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме.

помощь от государства

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) обновили сроки обмена старых денег, истекавший в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.

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