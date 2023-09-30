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Українці мають повернути кошти від єПідтримка: кому доведеться

30 вересня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українці мають повернути кошти від єПідтримка: кому доведеться
Телефон в руках у чоловіка. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За програмою єПідтримка деякі українці отримали по 6500 гривень. Втім, майже 60 тисячам громадян ці кошти нарахували неправомірно. Тож їх доведеться повернути державі.

Про це пише Опендатабот.

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Кошти від єПідтримка 

За даними сайту, за програмою єПідтримка майже 60 тисяч українців неправомірно отримали по 6,5 тис. грн. При цьому майже чверть таких отримувачів — 14,5 тис. "бюджетників" — вже повернули кошти до державного бюджету.

У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ.  Тобто, їм не повинна була виплачуватися дана допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. 

допомога від держави

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оновили терміни обміну старих грошей, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.

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