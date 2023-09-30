Українці мають повернути кошти від єПідтримка: кому доведеться

Телефон в руках у чоловіка. Фото: Новини.LIVE

За програмою єПідтримка деякі українці отримали по 6500 гривень. Втім, майже 60 тисячам громадян ці кошти нарахували неправомірно. Тож їх доведеться повернути державі.

Про це пише Опендатабот.

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Кошти від єПідтримка

За даними сайту, за програмою єПідтримка майже 60 тисяч українців неправомірно отримали по 6,5 тис. грн. При цьому майже чверть таких отримувачів — 14,5 тис. "бюджетників" — вже повернули кошти до державного бюджету.

У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ. Тобто, їм не повинна була виплачуватися дана допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оновили терміни обміну старих грошей, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.