Как будут проверять украинских беженцев на предмет правомерности получения соцвыплат

Украинские беженцы. Фото: bbc.co.uk

Украинские беженцы, получающие социальную помощь в странах Европейского Союза, начали получать письма от контролирующих органов этих стран с требованием предоставить выписку со счетов в украинских банках за последние три месяца. Это необходимо для оценки правомерности получения беженцами социальных выплат.

По мнению партнера консалтингового агентства SKS Steuerberatung из Германии Дмитрия Сонкина, это нормальная практика. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Дмитрий Сонкин. Фото: facebook.com/dmytro.sonkin

Как будут проверять украинских беженцев

По словам Дмитрия Сонкина, у контролирующих органов стран пребывания украинских беженцев есть основания полагать, что украинские беженцы не полностью раскрыли информацию о своих доходах и имуществе. Выплата же социальной помощи предполагает отсутствие имущества и доходов. При этом в каждой стране определены допустимые пределы стоимости имущества и доходов.

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Если беженец не раскрывает информацию о своем материальном положении, социальные и контролирующие органы иностранного государства имеют право получить соответствующие данные всеми возможными способами, в частности обращаясь непосредственно к гражданам или государственным органам Украины.

Контролирующие органы страны пребывания украинских беженцев могут, в частности, обратиться в украинскую налоговую службу. Согласно двусторонним соглашениям между Украиной и отдельными странами Европы налоговые службы обязаны предоставлять информацию о налогоплательщиках.

Запрашивать информацию могут также в Пенсионном фонде Украины, если речь идет о пенсионерах.

"Украина практически со всеми странами Европейского Союза подписала соглашения об обмене налоговыми и банковскими данными. Насколько я знаю, в Украине эти соглашения еще не приобрели активную фазу выполнения из-за войны. Но они могут начать действовать теоретически в любой момент", — предостерегает собеседник Новини.LIVE.

Сначала, например, немецкая сторона может получить информацию о наличии у беженца счета в банке. Далее — попросить у беженца раскрыть информацию о счете. И здесь все зависит от готовности и желания украинского беженца раскрыть информацию.

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В настоящее время, констатирует Дмитрий Сонкин, в европейских странах фактически нет юридического механизма заставить человека раскрыть информацию, если он отказывается делать это добровольно. Но если человек при этом продолжает жить вне Украины, то ему просто закроют выплаты.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, кто из украинских беженцев в Польше может потерять социальные выплаты.

Также сообщалось, что Германия вдвое сократит расходы на беженцев в 2024 году. В Германии предлагают также сократить льготы для будущих украинских беженцев.

Тем временем тысячи украинских беженцев, которые находятся в Великобритании, могут остаться бездомными. Это произойдет, если министры продолжат планы прекращения финансирования схемы, созданной для оказания им помощи.

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О том, как украинских беженцев будут лишать соцвыплат, читайте в интервью партнера консалтингового агентства SKS Steuerberatung Дмитрия Сонкина для Новини.LIVE.