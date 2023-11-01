Украинки могут получить финансовую помощь — как подать заявку
Украинские женщины, пострадавшие в результате войны, могут получить от международного женского фонда финансовую помощь. Чтобы получить денежные средства, необходимо зарегистрироваться.
Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
Женщины могут получить помощь
Сообщается, что Международный благотворительный фонд "Мама Моя" оказывает денежную помощь уязвимым категориям женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии.
Чтобы принять участие в программе помощи, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
На благотворительную помощь могут рассчитывать следующие категории женщин:
- жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны войны;
- мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;
- мужчины и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;
- мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.
Для получения средств требуется:
- заполнить и подать заявление-анкету с указанием информации о нем и его семье, обстоятельства, в которых оказалась женщина;
- Фонд анализирует заявки и проверяет документы;
- далее Фонд принимает решение о предоставлении помощи или отказа;
- в случае принятия Фондом решения о предоставлении благотворительной помощи Фонд связывается с женщиной и сообщает о принятом решении;
- Фонд оформляет с женщиной документы: договор поручения, договор о предоставлении благотворительной помощи;
- Фонд предоставляет женщине платежную карточку, по которой она может рассчитываться при приобретении определенного Фондом перечня товаров.
Напомним, украинцам напомнили о необходимости декларирования денежной помощи от государства. Обнародован перечень выплат, о которых следует отчитаться.
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