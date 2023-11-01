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Украинки могут получить финансовую помощь — как подать заявку

1 ноября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинки могут получить финансовую помощь — как подать заявку
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские женщины, пострадавшие в результате войны, могут получить от международного женского фонда финансовую помощь. Чтобы получить денежные средства, необходимо зарегистрироваться.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Женщины могут получить помощь

Сообщается, что Международный благотворительный фонд "Мама Моя" оказывает денежную помощь уязвимым категориям женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии.

Чтобы принять участие в программе помощи, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

На благотворительную помощь могут рассчитывать следующие категории женщин:

  • жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны войны;
  • мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;
  • мужчины и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;
  • мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для получения средств требуется:

  • заполнить и подать заявление-анкету с указанием информации о нем и его семье, обстоятельства, в которых оказалась женщина;
  • Фонд анализирует заявки и проверяет документы;
  • далее Фонд принимает решение о предоставлении помощи или отказа;
  • в случае принятия Фондом решения о предоставлении благотворительной помощи Фонд связывается с женщиной и сообщает о принятом решении;
  • Фонд оформляет с женщиной документы: договор поручения, договор о предоставлении благотворительной помощи;
  • Фонд предоставляет женщине платежную карточку, по которой она может рассчитываться при приобретении определенного Фондом перечня товаров.
Сообщение Минреинтеграции
Скриншот сообщения из Telegram-канала Минреинтеграции

Напомним, украинцам напомнили о необходимости декларирования денежной помощи от государства. Обнародован перечень выплат, о которых следует отчитаться.

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