Украинки могут получить финансовую помощь — как подать заявку

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинские женщины, пострадавшие в результате войны, могут получить от международного женского фонда финансовую помощь. Чтобы получить денежные средства, необходимо зарегистрироваться.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Женщины могут получить помощь

Сообщается, что Международный благотворительный фонд "Мама Моя" оказывает денежную помощь уязвимым категориям женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии.

Чтобы принять участие в программе помощи, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

На благотворительную помощь могут рассчитывать следующие категории женщин:

жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны войны;

мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;

мужчины и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;

мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для получения средств требуется:

заполнить и подать заявление-анкету с указанием информации о нем и его семье, обстоятельства, в которых оказалась женщина;

Фонд анализирует заявки и проверяет документы;

далее Фонд принимает решение о предоставлении помощи или отказа;

в случае принятия Фондом решения о предоставлении благотворительной помощи Фонд связывается с женщиной и сообщает о принятом решении;

Фонд оформляет с женщиной документы: договор поручения, договор о предоставлении благотворительной помощи;

Фонд предоставляет женщине платежную карточку, по которой она может рассчитываться при приобретении определенного Фондом перечня товаров.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Минреинтеграции

Напомним, украинцам напомнили о необходимости декларирования денежной помощи от государства. Обнародован перечень выплат, о которых следует отчитаться.