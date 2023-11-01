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Українки можуть отримати фінансову допомогу — як подати заявку

1 листопада 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українки можуть отримати фінансову допомогу — як подати заявку
Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські жінки, що постраждали внаслідок війни, можуть отримати від міжнародного жіночого фонду фінансову допомогу. Щоб отримати кошти, необхідно зареєструватися. 

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Жінки можуть отримати допомогу

Повідомляється, що Міжнародний благодійний фонд "Мама Моя" надає грошову допомогу вразливим категоріям жінок, які визнали у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії.

Щоб взяти участь у програмі допомоги, необхідно зареєструватися за посиланням.

На благодійну допомогу можуть розраховувати такі категорії жінок:

  • житло яких було пошкоджено або знищено через війну;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;
  • чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;
  • чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими чи визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для отримання коштів потрібно:

  • заповнити та подати заяву-анкету з зазначенням інформації про неї та її сім'ю, обставини, у яких опинилась жінка;
  • Фонд аналізує заявки та перевіряє документи;
  • далі Фонд ухвалює рішення щодо надання допомоги чи відмови;
  • у разі прийняття Фондом рішення про надання благодійної допомоги, Фонд зв'язується з жінкою та повідомляє про ухвалене рішення;
  • Фонд оформлює з жінкою документи: договір доручення, договір про надання благодійної допомоги;
  • Фонд надає жінці платіжку картку, якою вона може розраховуватись при придбанні визначеного Фондом переліку товарів. 
Повідомлення Мінреінтеграції
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Мінреінтеграції

Нагадаємо, українцям нагадали про необхідність декларування грошової допомоги від держави. Оприлюднено перелік виплат, про які слід відзвітувати.

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