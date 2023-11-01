Українки можуть отримати фінансову допомогу — як подати заявку

Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українські жінки, що постраждали внаслідок війни, можуть отримати від міжнародного жіночого фонду фінансову допомогу. Щоб отримати кошти, необхідно зареєструватися.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Жінки можуть отримати допомогу

Повідомляється, що Міжнародний благодійний фонд "Мама Моя" надає грошову допомогу вразливим категоріям жінок, які визнали у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії.

Щоб взяти участь у програмі допомоги, необхідно зареєструватися за посиланням.

На благодійну допомогу можуть розраховувати такі категорії жінок:

житло яких було пошкоджено або знищено через війну;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими чи визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для отримання коштів потрібно:

заповнити та подати заяву-анкету з зазначенням інформації про неї та її сім'ю, обставини, у яких опинилась жінка;

Фонд аналізує заявки та перевіряє документи;

далі Фонд ухвалює рішення щодо надання допомоги чи відмови;

у разі прийняття Фондом рішення про надання благодійної допомоги, Фонд зв'язується з жінкою та повідомляє про ухвалене рішення;

Фонд оформлює з жінкою документи: договір доручення, договір про надання благодійної допомоги;

Фонд надає жінці платіжку картку, якою вона може розраховуватись при придбанні визначеного Фондом переліку товарів.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Мінреінтеграції

Нагадаємо, українцям нагадали про необхідність декларування грошової допомоги від держави. Оприлюднено перелік виплат, про які слід відзвітувати.