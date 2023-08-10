Украина и Польша выпустят уникальные монеты

Нацбанк Украины. Фото: mind.ua

Национальный банк Украины и Польский центробанк планируют выпустить совместные памятные монеты под названием "Дружба и братство — основа прогресса". Эти монеты будут представлены публике 24 августа 2023 года в честь Дня независимости Украины.

Об этом сообщает НБУ.

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В чем уникальность монет

По информации от НБУ, єти коллекционные монеты интересны тем, что комплект из двух монет можно соединить так, чтобы они создавали изображение сердца. Монеты имеют номиналы в 10 гривен и 10 злотых. Дизайн разработан известным украинским художником Владимиром Тараном.

Монеты будут сделаны из чистого серебра (999 пробы) с весом 31,1 г каждая. Всего будет выпущено 10 000 комплектов: половина из них будет представлена на рынке Польши, а остальная часть — в Украине.

На лицевой стороне монет изображены ленты в цветах национальных флагов с гербами обеих стран. Также там представлены стилизованные человеческие фигуры, которые символизируют текущие события в этих государствах: борьбу и стойкость на украинской монете, а солидарность и поддержку на польской.

На обратной стороне изображены фигуры представителя Украины и Польши, сидящие у стола и разделяющие хлеб и вино. Собрав эти две монеты воедино, можно увидеть цветок в основе — знак надежды и возрождения.

Покупать их можно будет в региональных филиалах Польского центробанка и через его веб-ресурс. Монеты для украинского рынка будут доступны через основной банк страны.

Монеты "Дружба и братство — основа прогресса". Фото: НБУ

Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) представили новую лимитированную версию десятигривневой монеты, посвященную украинской противовоздушной обороне. С 4 августа 2023 года она появится в свободном обращении.