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Україна та Польща випустять унікальні монети

10 серпня 2023 23:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна та Польща випустять унікальні монети
Нацбанк України. Фото: mind.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Національний банк України та Польський центробанк планують випустити спільні пам'ятні монети під назвою "Дружба та братство — основа прогресу". Ці монети буде представлено публіці 24 серпня 2023 року на честь Дня незалежності України.

Про це повідомляє НБУ.

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У чому унікальність монет

За інформацією НБУ, ці колекційні монети цікаві тим, що комплект із двох монет можна з'єднати так, щоб вони створювали зображення серця. Монети мають номінали у 10 гривень та 10 злотих. Дизайн розроблений відомим українським художником Володимиром Тараном.

Монети будуть виготовлені з чистого срібла (999 проби) з вагою 31,1 г кожна. Усього буде випущено 10 000 комплектів: половина з них буде представлена на ринку Польщі, а решта — в Україні.

На лицьовій стороні монет зображені стрічки у кольорах національних прапорів із гербами обох країн. Також там представлені стилізовані людські постаті, які символізують поточні події у цих державах: боротьбу та стійкість на українській монеті, а солідарність та підтримку на польській.

На зворотному боці зображені постаті представника України та Польщі, які сидять біля столу та розділяють хліб та вино. Зібравши ці дві монети докупи, можна побачити квітку в основі — знак надії та відродження.

Купувати їх можна буде у регіональних філіях Польського центробанку та через його вебресурс. Монети для українського ринку будуть доступні через основний банк країни.

НБУ
Монети "Дружба та братство — основа прогресу". Фото: НБУ

Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) представили нову лімітовану версію десятигривневої монети, присвячену українській протиповітряній обороні. З 4 серпня 2023 року вона з'явиться у вільному обігу.

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