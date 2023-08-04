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Нацбанк выпустил в обращение новую лимитированную монету: в чем ее уникальность

4 августа 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк выпустил в обращение новую лимитированную монету — в чем ее уникальность
Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) представили новую лимитированную версию десятигривневой монеты, посвященную украинской противовоздушной обороне. С 4 августа 2023 года она появится в свободном обращении.

Об этом говорится на сайте Центробанка.

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Подробнее о новой монете

Как отмечается, новая памятная монета "ПВО — надежный щит Украины" станет третьей из монетной серии "Вооруженные Силы Украины".

Осенью прошлого года регулятор ввел в обращение 10 гривен с военными Территориальной обороны, а в мае этого года — с эмблемой Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Вместо Мазепы — ЗРК Patriot

На реверсе монеты изобразили вместо украинского гетмана Ивана Мазепы американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

 

монета
Источник: НБУ

Поскольку монеты не коллекционные, появятся в свободном обращении. Известно, что они были выпущены тиражом в 10 миллионов штук. То есть, это доля в 6% от общего количества монет десятигривневых монет.

Их изготовили из сплава на основе цинка с никелевым покровом, массой — 6,4 г, диаметром — 23,5 мм.

Автор дизайна реверса — Татьяна Балута, а скульптор — Владимир Демьяненко.

Ожидается, что до конца года НБУ введет в обращение еще две оборотные памятные монеты, одну из которых посвятят ВСУ.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины анонсировал новые памятные монеты, посвященные украинским детям. Их можно приобрести с июня.

Также мы писали, что 26 апреля в 37 годовщину Чернобыльской катастрофы НБУ ввел в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская".

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