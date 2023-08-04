Нацбанк випустив в обіг нову лімітовану монету — у чому її унікальність

Будівля Національного банку. Фото: bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) представили нову лімітовану версію десятигривневої монети, присвячену українській протиповітряній обороні. З 4 серпня 2023 вона з'явиться у вільному обігу.

Про це йдеться на сайті Центробанку.

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Детальніше про нову монету

Як зазначається, нова пам'ятна монета "ППО — надійний щит України" стане третьою із монетної серії "Збройні Сили України".

Восени минулого року регулятор увів в обіг 10 гривень із військовими Територіальної оборони, а в травні цього року — із емблемою Сил підтримки Збройних сил України.

Замість Мазепи — ЗРК Patriot

На реверсі монети зобразили замість українського гетьмана Івана Мазепи американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Джерело: НБУ

Оскільки монети не колекційні, тому з'являться у вільному обігу. Відомо, що їх випустили тиражем у 10 мільйонів штук. Тобто це частка у 6% від загальної кількості монет десятигривневих монет.

Їх виготовили зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, масою — 6,4 г, діаметром — 23,5 мм.

Авторка дизайн реверсу — Тетяна Балута, а скульптор — Володимир Дем'яненко.

Очікується, що до кінця року НБУ введе в обіг ще дві обігові пам'ятні монети, одну з яких присвятять ЗСУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України анонсував нові пам’ятні монети, присвячені українським дітям. Їх можна придбати з червня.

Також ми писали, що 26 квітня в 37 річницю Чорнобильської катастрофи, НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська".