В селе Львовской области выделят 33 млн гривен на строительство Центра защиты граждан, — ProZorro

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Департамент капитального строительства Львовской областной администрации на основе тендерных результатов доверил компании "Строительный альянс Монтажпроект" строительство Центра по защите граждан в Сходницком районе, расположенного в Новом Кропивнике. Сумма сделки составила 33 млн грн.

Эта информация была опубликована в системе закупок ProZorro.

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Детали тендера на строительство Центра защиты граждан

По планам, до завершения 2024 года компания обязуется выполнить основные строительные работы, применить огнезащитные меры для металлоконструкций, установить инженерные и коммуникационные системы, а также обеспечить видеонаблюдение, защиту от пожара и молний, построить опорную стену, установить уличное освещение и облагородить прилегающую территорию.

Так как в торговом процессе других участников не было, "Строительный альянс Монтажпроект" стал единственным исполнителем.

Для участия в конкурсе компании должны были продемонстрировать свою финансовую стабильность. Организаторы тендера установили условие, согласно которому участник должен был показать чистую прибыль, равную или превышающую 100% от предполагаемой суммы проекта, за последние три года: 2020, 2021 и 2022.

Тендер на строительство Центра защиты граждан. Фото: скриншот

Отклики другой компании

В сообщении также указывается, что на выставленные условия откликнулась неизвестная компания, утверждая, что такие финансовые требования несправедливо ограничивают конкуренцию и намекнула на возможное коррупционное поведение.

В ответ, организаторы тендера заявили, что высокие финансовые требования ставятся с целью гарантировать качественное и своевременное выполнение работ. Было также отмечено, что исполнитель самостоятельно оплачивает материалы, так как авансовые платежи не предоставляются.э

Тендер на строительство Центра защиты граждан. Фото: скриншот

Напомним, что Глеюватский сельсовет Днепропетровской области 13 октября по результатам тендера заказал ООО "Гарантстройинвест" водовод за 26 млн грн. Эти издержки превышают рыночную цену в три-четыре раза.