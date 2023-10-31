Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В селе Львовской области выделят 33 млн гривен на строительство Центра защиты граждан, — ProZorro arrow

В селе Львовской области выделят 33 млн гривен на строительство Центра защиты граждан, — ProZorro

31 октября 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В селе Львовской области выделят 33 млн гривен на строительство Центра защиты граждан, — ProZorro
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Департамент капитального строительства Львовской областной администрации на основе тендерных результатов доверил компании "Строительный альянс Монтажпроект" строительство Центра по защите граждан в Сходницком районе, расположенного в Новом Кропивнике. Сумма сделки составила 33 млн грн. 

Эта информация была опубликована в системе закупок ProZorro.

Читайте также:

Детали тендера на строительство Центра защиты граждан

По планам, до завершения 2024 года компания обязуется выполнить основные строительные работы, применить огнезащитные меры для металлоконструкций, установить инженерные и коммуникационные системы, а также обеспечить видеонаблюдение, защиту от пожара и молний, построить опорную стену, установить уличное освещение и облагородить прилегающую территорию.

Так как в торговом процессе других участников не было, "Строительный альянс Монтажпроект" стал единственным исполнителем.

Для участия в конкурсе компании должны были продемонстрировать свою финансовую стабильность. Организаторы тендера установили условие, согласно которому участник должен был показать чистую прибыль, равную или превышающую 100% от предполагаемой суммы проекта, за последние три года: 2020, 2021 и 2022.

Тендер на строительство Центра защиты граждан
Тендер на строительство Центра защиты граждан. Фото: скриншот

Отклики другой компании

В сообщении также указывается, что на выставленные условия откликнулась неизвестная компания, утверждая, что такие финансовые требования несправедливо ограничивают конкуренцию и намекнула на возможное коррупционное поведение.

В ответ, организаторы тендера заявили, что высокие финансовые требования ставятся с целью гарантировать качественное и своевременное выполнение работ. Было также отмечено, что исполнитель самостоятельно оплачивает материалы, так как авансовые платежи не предоставляются.э

скриншот
Тендер на строительство Центра защиты граждан. Фото: скриншот

Напомним, что Глеюватский сельсовет Днепропетровской области 13 октября по результатам тендера заказал ООО "Гарантстройинвест" водовод за 26 млн грн. Эти издержки превышают рыночную цену в три-четыре раза.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Актуальное по теме