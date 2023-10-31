В селе Львовской области выделят 33 млн гривен на строительство Центра защиты граждан, — ProZorro
Департамент капитального строительства Львовской областной администрации на основе тендерных результатов доверил компании "Строительный альянс Монтажпроект" строительство Центра по защите граждан в Сходницком районе, расположенного в Новом Кропивнике. Сумма сделки составила 33 млн грн.
Эта информация была опубликована в системе закупок ProZorro.
Детали тендера на строительство Центра защиты граждан
По планам, до завершения 2024 года компания обязуется выполнить основные строительные работы, применить огнезащитные меры для металлоконструкций, установить инженерные и коммуникационные системы, а также обеспечить видеонаблюдение, защиту от пожара и молний, построить опорную стену, установить уличное освещение и облагородить прилегающую территорию.
Так как в торговом процессе других участников не было, "Строительный альянс Монтажпроект" стал единственным исполнителем.
Для участия в конкурсе компании должны были продемонстрировать свою финансовую стабильность. Организаторы тендера установили условие, согласно которому участник должен был показать чистую прибыль, равную или превышающую 100% от предполагаемой суммы проекта, за последние три года: 2020, 2021 и 2022.
Отклики другой компании
В сообщении также указывается, что на выставленные условия откликнулась неизвестная компания, утверждая, что такие финансовые требования несправедливо ограничивают конкуренцию и намекнула на возможное коррупционное поведение.
В ответ, организаторы тендера заявили, что высокие финансовые требования ставятся с целью гарантировать качественное и своевременное выполнение работ. Было также отмечено, что исполнитель самостоятельно оплачивает материалы, так как авансовые платежи не предоставляются.э
Напомним, что Глеюватский сельсовет Днепропетровской области 13 октября по результатам тендера заказал ООО "Гарантстройинвест" водовод за 26 млн грн. Эти издержки превышают рыночную цену в три-четыре раза.
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